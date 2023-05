Descubre el pueblo de España al que solo se puede acceder a través de una cueva

El otro día, La Razón se hacía eco de uno de los pocos pueblos de toda Europa, situado en España, al que no se podía acceder en coche: tan solo andando o en funicular. Hoy os presentamos otro de los pueblos más curiosos del país en el que, para acceder a él, hay que atravesar una cueva de 300 metros de longitud.

Hablamos de Cuevas del Agua, un pequeño pueblo asturiano de la parroquia de Junco situado en la zona de Ribadesella. Cuevas del Agua es uno de los muchos pueblos con encanto que aguarda en el Principado de Asturias. Sin embargo, tiene una particularidad que otros no tienen: y es que para acceder a él, hay que hacerlo a través de una cueva. Cueva que tiene su propio nombre: La Cuevona de Cueves.

Así es La Cuevona de Cueves

300 metros de gruta iluminada es lo que separa a los vecinos de Cuevas del Agua. Una cueva que se ha convertido en el atractivo de muchos turistas en los últimos años, pues no está modificada por el ser humano. La Cuevona guarda su encanto natural con piedras erosionadas, estalactitas, estalagmitas y carámbanos presentes en invierno.

Interior de La Cuevona Turismo Asturias La Razón

300 metros de gruta que se pueden hacer a pie o en coche. Pues es una de las pocas cuevas no modificadas de todo el mundo que se puede atravesar en coche por la carretera.

Sin embargo, no siempre fue así. Pues hace no tantos años que La Cuevona no estaba iluminada y los habitantes del pueblo tenían que pasar por allí con el ganado y con sus propios medios.

¿Qué visitar en Ribadesella?

7 kilómetros es la distancia que hay desde Ribadesella a La Cuevona, por lo que este paraje se convierte en una excursión imprescindible que hacer en este concejo.

Después de atravesar La Cuevona, se encuentra Cuevas del Agua. Un pueblo a orillas del río Sella que al igual que la gruta guarda su encanto particular. A pies de la montaña, entrar en Cuevas del Agua es como un viaje al pasado gracias a sus calles empedradas y a sus hórreos sin igual.

Pueblo de Cuevas del Agua Turismo Asturias La Razón

Pues Cuevas del Agua es el pueblo del municipio con mayor presencia de hórreos entre sus calles. Además, en este lugar tan especial también se podrán divisar molinos y, a través de su ruta, se podrá ver el funcionamiento de uno de ellos.

En definitiva, viajar a Cuevas del Agua y pasar por La Cuevona se convierte en un viaje al pasado donde cualquier persona podrá conocer la vida rural tal y como se conocía siglos atrás. Personas montadas a caballo, gallinas y vacas sueltas por los caminos, hórreos y paneras, molinos...

Y aunque hay algún coche debido sobre todo al turismo, esta aldea perdida entre las montañas sigue manteniendo su encanto. De hecho, los propios asturianos consideran Cuevas del Agua uno de los pueblos más bonitos de todo el Principado.