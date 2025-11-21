Gran Marbella Resort & Beach Club: oasis mediterráneo con alma árabe

Iconic Luxury Hotels aterriza en Marbella con un resort de cinco estrellas que redefine la escapada mediterránea. El Gran Marbella Resort & Beach Club combina 125 habitaciones elegantes y 10 suites con un concepto de lujo sereno, donde arquitectura, bienestar y gastronomía se funden con el paisaje.

El cuidado diseño rinde homenaje a la herencia árabe de Andalucía con una lectura contemporánea del arte morisco. Arcos de herradura, celosías trabajadas y azulejos inspirados en el Zellige, filtran la luz creando un ambiente versátil según la hora del día. La paleta cromática, en tonos terracota, verdes salvia y ocres suaves, evoca ciudades como Marrakech o Tánger. Las lámparas caladas proyectan filigranas sobre los suelos, recordando el espíritu poético del sur, mientras los intrincados mandalas terminan de tejer la magia del lugar.

En el corazón del complejo, un patio inspirado en los riads marroquíes se convierte en el centro de la calma con el sonido del agua. Cada edificio del resort, con nombres como Almendra, Jazmín, Lavanda y Romero, extiende un hilo vegetal que une arquitectura, paisaje y calma, reforzando esa idea de lujo sensorial que distingue al resort.

La gastronomía celebra el producto local con una cocina mediterránea refinada. Pescados del día, verduras a la brasa y especias sutiles dialogan con una bodega selecta, donde las catas de vino guiadas por el sumiller rinden homenaje a los sabores del sur.

El buffet de desayuno, bajo una cúpula transformada en un cielo artístico por el talento de Sonsoles Ruiz y David Brazzel, se despliega con una cuidada selección de productos frescos, además de con una amplia sección de alimentos saludables con overnights y productos amazónicos como el Açaí. Su rincón andaluz, con ibéricos cortados al momento y diferentes variedades de AOVE, rinde homenaje a los sabores de la región y al arte de los pequeños placeres matutinos.

Frente al mar, Amú Beach Club despliega su magia: las camas balinesas miran a la piscina infinita, fundiendo la vista con el horizonte al ritmo de un house sutil. Es el lugar para el atardecer. Para una atmósfera distinta, en Garden Bar, la música en directo –saxo o guitarra española– se convierte en la banda sonora de una coctelería excepcional. El «Beso Andaluz», cítrico y floral, armoniza a la perfección con el ambiente.

Garden Bar, cocktails excepcionales en un ambiente único

Las suites con jacuzzi en el porche y vistas al Mediterráneo resumen el espíritu de la desconexión absoluta. Este rincón sublime representa la cúspide del diseño y el confort del hotel que, fundido con el atardecer y los acordes en directo del Garden Bar, describen un lugar pensado para el hedonismo más puro.

Suite con jacuzzi frente al Mediterráneo

Esta experiencia que ancla al presente no es más que un preludio. El auténtico valor del Gran Marbella Resort & Beach Club reside, sin embargo, en su equipo humano: profesional, atento y genuino. Cada gesto refleja calidez, elegancia y dedicación. Así, Marbella suma un nuevo referente donde la elegancia se vive, el tiempo se detiene y el Mediterráneo se convierte en un arte.