Marbella vibra en rojo con el gran cierre de temporada de Nikki Beach

El próximo domingo 28 de septiembre, Marbella se tiñe de rojo para despedir el verano con uno de los eventos más esperados de la Costa del Sol. Nikki Beach Marbella anuncia el regreso de su legendaria Red Party, esta vez bajo el nombre Red Again, un cierre de temporada que promete marcar un antes y un después en la agenda de ocio de la ciudad.

Tras varios años de ausencia, la mítica fiesta regresa con un despliegue de creatividad y espectáculo diseñado para cautivar a todos los sentidos. Desde las 13:00 hasta las 22:00 horas, el icónico beach club transformará su espacio en un escenario inmersivo donde la música, el arte y la pasión se unirán en un ambiente vibrante y cosmopolita.

El cartel artístico confirma la apuesta por la excelencia: Alessandro de Angelis Music, protagonista de la última White Party, liderará la parte musical; el Visionair Dance Show sorprenderá con impactantes performances, mientras que los DJs Dann Martin y Stan Courtois llevarán la pista a su máxima energía hasta la puesta de sol.

Más que una fiesta, Red Again simboliza el espíritu Nikki Beach, un concepto nacido en 1998 y presente en Marbella desde 2003, que ha revolucionado la forma de vivir los beach clubs con su filosofía “Celebration of Life”.

Con esta cita, Nikki Beach Marbella no solo cierra la temporada 2025, sino que reafirma su estatus como punto de encuentro internacional, donde residentes y visitantes celebran juntos la vida frente al Mediterráneo.

El verano se despide en rojo pasión y Marbella se prepara para vivir un final inolvidable.