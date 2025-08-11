La Milla Marbella: el beach club que reinventa el sabor del mar

Situado sobre la arena de la Playa de Nagüeles, frente al mar, La Milla ofrece una atmósfera sofisticada y vistas espectaculares que complementan una experiencia culinaria de alto nivel.

Desde 2015, detrás del proyecto gastronómico se encuentran Luis Miguel Menor y César Morales. “Los precios se han encarecido y eso se aprecia en el volumen del turismo marbellí, aun así somos unos afortunados porque La Milla sigue despertando el apetito de los clientes”, señala Luis Miguel Menor. Así, detrás de una carta actualizada diariamente y adaptada a la temporada y frescura del producto, su clásico arroz ibérico, los espetos, los huevos con patatas y carabinero o su versión de “snacks” de gamba y atún con chocolate blanco siguen siendo su seña de identidad. En este sentido, la propuesta gastronómica gira en torno a productos del mar de alta calidad obtenidos de las costas andaluzas como Cádiz, Tarifa, Málaga, Granada y Almería, y siempre ajustada a la estacionalidad o a las capturas del día. Allí se utiliza una sartén especial a la brasa, que permite resaltar los sabores con precisión, tanto en pescados, mariscos como en verduras y carnes que también forman parte del menú.

La experiencia se ve complementada por una carta de vinos de más de 800 referencias, entre ellas champagnes de pequeños productores, y una selección de cócteles innovadores (como su versión del Moscow Mule o clásicos como La Paloma y Sherry Cobbler reinterpretados con infusiones y bitters caseros). No obstante, en la época estival, la sangría de cava es uno de los “must” más demandados. Y para los amantes de la sidra de hielos, en La Milla también se encuentran opciones, como la Valverán 20 Manzanas, para un magnífico final.

Restaurante La Milla, Marbella. La Milla

Además, junto a La Milla, otros espacios como Bar Guerra (San Pedro, Marbella) y La Recaleta (Málaga) se suman a las ofertas gastronómicas de quienes vienen eligiendo el mar desde hace ya muchos años.