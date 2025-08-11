Starlite Occident: el epicentro del ocio y la música en Marbella

Situado en la Cantera de Nagüeles, combina música en directo, gastronomía, cultura y un ambiente exclusivo, atrayendo tanto a grandes artistas como a personalidades y público de todo el mundo.

Su fórmula de éxito se basa en la cercanía del formato, con auditorio a cielo abierto y aforo reducido, que permite vivir actuaciones de forma íntima, con un cuidado especial en producción y sonido. A lo largo de los años, el festival ha acogido desde leyendas de la música hasta figuras emergentes, convirtiéndose en una cita obligada en la agenda del ocio de la Costa del Sol.

Guitarricadelafuente en Starlite Occident. Cedida.

El pasado 7 de agosto, este sello de calidad se volvió a poner de manifiesto con el debut en su escenario principal de Guitarricadelafuente. El artista aragonés presentó “Spanish Leather", un álbum que fusiona raíces y electrónica con una estética artesanal y letras cargadas de poesía. Su directo, intenso y emotivo, alternó temas como “Full Time Papi”, “BABIECA!” o su aclamada “Guantanamera”, en una noche que fue tanto concierto como experiencia sensorial. Entre el público se dieron cita rostros conocidos como Victoria Federica, Willy Bárcenas, Loreto Sesma, Paula Ordovás y Antonio Díaz (Mago Pop). Tras su actuación, el escenario Sessions vibró con la energía contagiosa de Hermanos Martínez.

Próximamente, actuarán los artistas Texas (11 de agosto), Beret y Oro Viejo by DJ Nano (12 de agosto), Los Secretos(14 de agosto), Carolina Durante (15 de agosto), Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos (16 de agosto), Siempre Así(19 de agosto), Alejandro Fernández (20 de agosto), DJ Nano e India Martínez (21 de agosto), Israel Fernández & Tomatito (22 de agosto), Fangoria y Nancys Rubias (23 de agosto), Al Bano & Romina Power (27 de agosto) y Camilo (28 y 29 de agosto).