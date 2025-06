Nobu Ibiza Bay: un refugio de lujo y relax con el mejor sushi del mundo

La isla de Ibiza nunca defrauda. Basta con poner un pie en el aeropuerto para sentir la magia de un destino que ha sabido convertirse en el «place to be» de la temporada estival, pero sin perder un ápice de su esencia. Una esencia que, como los buenos perfumes, también deja su rastro en alojamientos tan únicos como Nobu Hotel Ibiza Bay. No es para menos, pues este cinco estrellas está ubicado estratégicamente a orillas de la coqueta bahía de Talamanca para regalar al viajero la oportunidad de vivir una experiencia de quietud y lujo, lejos del ajetreo que apenas unos kilómetros más allá propone la capital ibicenca.

Lejos del bullicio, está en primera línea de la coqueta bahía de Talamanca

Nobu Hotel Ibiza Bay Nobu Hotel Ibiza Bay

El lujo que propone Nobu Hotel Ibiza Bay es el del, el delen los detalles y el de lade todos y cada uno de los profesionales que forman esta pequeña gran familia liderada por el inconfundible chefde la mano de su gran amigo. Considerado ela nivel mundial,(como se le conoce cariñosamente) mantiene a sus 76 años intacta lapor las cosas bien hechas y unaque le lleva a seguir aprendiendo de cada lugar en el que aterriza, tal y como demostró el pasado fin de semana durante su visita a Ibiza para inaugurar oficialmente la nueva temporada del espectaculardel hotel y para ofrecer unaen la que tuvimos la oportunidad de sentarnos con él. «Vuestro país es unpara un chef», nos confiesa con una amplia sonrisa durante unos minutos de charla de tú a tú, asegurando que «en Japón y en España se encuentra el. Laresulta fundamental para hacer un buen sushi y en una isla como Ibiza es sencillo podercon productos locales. Esto es fundamental para seguir sorprendiendo al comensal día tras día», asegura cargado de, a pesar de que está considerado uno de los

El poder de la gastronomía

Nobu Hotel Ibiza Bay Nobu Hotel Ibiza Bay

Laen Nobu Ibiza Bay es una experiencia que combina lacon el espíritu relajado de Ibiza. Aquí, los sabores y texturas cuentan historias que viajan desde Japón hasta el Mediterráneo en cada plato. Los grandes clásicos de Nobu como el, la icónica selección de inconfundibleo el, se acompañan de creaciones únicas que representan el sabor y la esencia de la isla blanca:. Siempre reinterpretadas con la mirada creativa del chef, bajo la atenta supervisión deSentarse a la mesa del restaurante Nobu Ibiza Bay es sinónimo de, pues será difícil volver a probar un sushi tan exquisito. Pero lo cierto es que hay mucho más que sushi, ya que laacaba de renovarse con sorpresas tan gustosas como los, entre otras

A la exclusiva receta que propone Nobu Hotel Ibiza Bay se añade una atmósfera de paz y sosiego difícil de encontrar en otros rincones de la isla. Sus dos amplias piscinas (una exclusiva para familias junto al kids club) con camas balinesas y todas las comodidades se acompañan de un agradable beach club a pie de playa para disfrutar del día, mientras que al caer el sol resulta obligado subir hasta la azotea para vivir la magia del «sunset» al son de la buena música y con la silueta de la bahía de Talamanca como lienzo de fondo.

Además, Nobu Hotel Ibiza Bay propone una experiencia completa con la oportunidad de realizar actividades deportivas, de desconexión en su spa o retiros espirituales para fusionar cuerpo y mente en un lugar tan magnético que deja huella. Una huella que le hará volver tan pronto como pueda. Seguro.