"Quinta do Paral", una propuesta enoturísitica de altísima calidad

La capacidad de sorpresa en el mundo de los hoteles de lujo parece no tener fin en Portugal. Grandes alojamientos, con todo tipo de detalles y reclamos, se están inaugurando últimamente para deleite de aquellos huéspedes amantes de este tipo de turismo de alta calidad.

Hace pocos meses, concretamente en junio de 2024, abrió uno de esos hoteles de los que dejan huella por variadas y contundentes razones.

En medio del Alentejo, cerca de la localidad de Vidigueira (a pocos kilómetros de Beja), descubrimos un pequeño paraíso de paz rodeado de numerosas áreas verdes y cuidados campos de viñedos. Un espacio natural digno de ser conocido, al igual que la región donde se sitúa en la que la cultura vitivinícola tiene un peso importante.

Una arraigada tradición alrededor del vino, enraizada en el alma de los alentejanos, que este hotel/bodega, cuya visita recomiendo, trata de preservar de la forma más sustentable y con indiscutible respeto a ese precioso pasado.

Estas tierras tan propensas para el cultivo de la vid (gracias a las bondades del tiempo en estas latitudes, así como las favorables propiedades de su suelo) conforman un paisaje y un medio de vida para muchos de los habitantes del municipio de Vidigueira y su cercano entorno.

Quinta do Paral (www.quintadoparal.com), que es el nombre de este novedoso y flamante cinco estrellas (miembro del prestigioso grupo “The Leading Hotels of the World”), es uno de esos alojamientos que el viajero no debe perderse si se encuentra por esta parte del país vecino.

Una invocación en favor de lo sublime en el mundo de los grandes alojamientos alentejanos.

Pernoctar en un entorno como éste es una experiencia difícil de olvidar. Quinta do Paral

Poco más de veinte habitaciones (divididos en seis diferentes tipos) donde el lujo, la paz, la tranquilidad y la relajación son señas de identidad.

Todo ello unido a una propuesta gastronómica de primer nivel en un coqueto y luminoso restaurante (llamado “The Wine Restaurant” y asesorado por el afamado chef portugués José Júlio Vintém). Un espacio gastronómico, al que sumar su magnífica "garrafeira", donde los productos de la tierra y de temporada son los protagonistas para saborear la rica y variada culinaria propia de la región.

Detalle del interior del restaurante Quinta do Paral

No puedo dejar de mencionar su imponente azotea panorámica (“The Grape Rooftop”), en la que disfrutar (escribo el verbo correcto) de un cálido atardecer sobre los viñedos que nos rodean.

Una bonita terraza panorámica al aire libre que, junto a su “Estate Lounge”, completan la oferta gastronómica de Quinta do Paral.

“The Grape Rooftop”, situado encima del restaurante, ofrece unas vistas únicas sobre los viñedos Quinta do Paral

Una cosa está clara: desde que el huésped entra en esta gran heredad advierte que se encuentra en un lugar único, difícil de igualar.

El mundo del enoturismo en muchas de sus facetas: un picnic entre viñedos, catas comentadas para descubrir la singularidad de los vinos de esta bodega, menús maridados, visita a la bodega, paseo a caballo entre los viñedos, talleres de cocina, etc., etc.

Un sinfín de experiencias con el vino como leitmotiv. Lógico, pues, definirlo también como “Wine Hotel”.

Un magnífico gimnasio y su sala para reuniones y conferencias van conformando la oferta de este espectacular hotel rural.

Si a esto le unimos la más alta calidad de sus amenities Amouage, posibilidad de mayordomo personalizado, unas magníficas toallas de rizo portugués (todas bordadas con el logo dorado del hotel), la sugerente decoración en la que ha tenido mucho que ver el artista portugués David Reis Pinto, una muy buena selección de almohadas, la posibilidad de utilizar un jet privado y originales detalles de bienvenida, vamos entendiendo por qué Quinta do Paral se posiciona entre los más selectos de los hoteles rurales en el segmento del lujo.

Exclusividad en mayúsculas compatible, respetando siempre la herencia histórica que supone una casa señorial del siglo XIX, con el silencio y la calma que se respira en este idílico escenario. Ideal para aparcar las prisas y los nervios por unos días.

Se ha respetado también el legado arquitectónico de esta finca Quinta do Paral

A todo ello hay que sumar una preciosa piscina de agua caliente, cuidados jardines y un pequeño lago con pequeñas cascadas cuyo sonido anuncia la armonía con el entono que va a experimentar el huésped.

Por cierto, al igual que sus fantásticos vinos, no pueden pasar por alto sus espectaculares aceites de oliva virgen. Toda una declaración en favor de la calidad gracias a las hectáreas que la propiedad tiene en Vila de Frades, localidad dependiente del “concelho” de Vidigueira

Un fantástico hotel, recién inaugurado, donde la alta calidad es el modelo a seguir y en el que parece respirarse una aureola de serenidad gracias a una decidida apuesta en favor del “quiet luxury’.

Todo está preparado para la relajación del huésped. Un antídoto contra el estrés Quinta do Paral

En definitiva, un ilusionante proyecto de la familia Morszeck, propietaria de Quinta do Paral, que está siendo reconocido y alabado en todos los ámbitos.

Me habían hablado en numerosas ocasiones de él; había leído sobre este nuevo cinco estrellas, pero por mucho que me informara, nada como sentir la experiencia “Quinta do Paral” en persona.