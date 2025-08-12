Superlocal: sostenibilidad, cocina local y la terraza más grande del Port Olímpic

En su nombre está la explicación y la recomendación. Menudo súper restaurante encontramos en una de las zonas más bonitas a la hora de visitar Barcelona. Dispone de una carta absolutamente deliciosa, tiene un interiorismo extraordinario y una coctelería innovadora. Así, el restaurante Superlocal ha inaugurado la terraza más amplia del Port Olímpic barcelonés y se ha convertido en un punto estratégico para quienes buscan gastronomía de proximidad en un entorno abierto frente al mar. El espacio, ubicado en el Balcó Gastronòmic (Moll de Gregal, Local 5), es mucho más que una propuesta de restauración: representa un modelo que combina sostenibilidad, cocina local y un enfoque contemporáneo en todos los detalles.

Interior de Superlocal Superlocal

La carta de Superlocal está diseñada para ser compartida, con platos elaborados con productos de temporada y de origen próximo, seleccionados dentro de un radio de 99,99 km. Entre sus especialidades destacan opciones como las bolitas de gambas (51,2 km), las croquetas de remolacha y queso Blau Ceretà (28 km) o los paccheri con stracciatella, pesto de almendra marcona, tomate semiseco y espinacas baby (7 km). Cada plato nace con el propósito de reducir la huella de carbono y de poner en valor ingredientes tradicionales mediante una elaboración respetuosa y actualizada. El resultado es una cocina flexitariana, que rescata sabores de siempre sin renunciar a un enfoque fresco y actual.

Gastronomía de Superlocal Superlocal

Pizzas y cócteles

Anexa al restaurante, Superlocal ofrece un espacio independiente llamado SuperPizzaLocal, centrado en pizzas artesanas preparadas con harina de campo de Banyoles y una fermentación de 72 horas. Pensadas tanto para consumir en el local como para llevar, estas pizzas combinan sencillez, técnica y producto de proximidad. Su ubicación junto al mar las convierte en una opción accesible y práctica para quienes pasean por el Port Olímpic o buscan comer bien sin alejarse de la playa.

Superpizza de Superlocal Superlocal

Por si fuera poco, la propuesta líquida de Superlocal está alineada con los mismos valores de sostenibilidad, proximidad y creatividad que definen su carta gastronómica. Su selección de cócteles combina clásicos reinterpretados con creaciones originales y opciones sin alcohol (mocktails), elaboradas para complementar los sabores del menú y ofrecer una experiencia sensorial completa. La presentación cuidada y los ingredientes locales refuerzan el concepto mediterráneo del lugar, por ejemplo, con delicias como: Cóctel Sunny Mary, Cóctel Bitter Port Symphony, Cóctel Pine-Apple Orchard Sour, Cóctel Blanc de Blancs Spritz…

Coctelería de Superlocal Superlocal

Un interiorismo funcional y sostenible

El diseño de Superlocal se basa en el uso de materiales reciclados y reutilizados. Desde lámparas hechas con botellas plásticas hasta mobiliario construido con restos de carpintería, el espacio interior refleja un compromiso real con la economía circular. La decoración incluye piezas artísticas creadas por talentos locales, como cerámicas y ornamentos, integrando así la cultura y el arte de proximidad dentro del entorno gastronómico. Cada detalle del mobiliario está pensado para ofrecer durabilidad y bajo impacto ambiental, utilizando madera reciclada y acero inoxidable recuperado. Esta coherencia entre forma y fondo refuerza la propuesta de un restaurante donde la sostenibilidad no es solo un discurso, sino parte activa de la experiencia.

Con una capacidad para 250 comensales sentados y hasta 500 de pie, Superlocal funciona como restaurante y también como espacio para eventos de distinto formato. Su cocina está disponible en horario continuo, de 12:00 a 23:30, mientras que el local permanece abierto hasta las 2:00. Esto permite recibir tanto a parejas como a grupos, ya sea para comidas informales, celebraciones o encuentros corporativos. El nivel gastronómico, sobresaliente, la atención cuidada de todos los empleados, el ambiente abierto y fresco, cerca del mar, con el aliciente de su cocina saludable y basada en producto local conforman un súper local, un restaurante de calidad olímpica.