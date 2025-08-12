Don Carlos Marbella: 45 millones para reimaginar un icono del lujo mediterráneo

El Hotel Don Carlos Marbella, emblema del glamour desde 1969, inicia una nueva etapa tras una inversión total de 45 millones de euros que abarca la remodelación arquitectónica, el rediseño interior, la ampliación de habitaciones y residencias, y la creación de nuevos espacios de ocio y restauración.

Bajo la dirección de Selenta Group —propiedad del fondo canadiense Brookfield Asset Management— y con arquitectura de GCA Architects, el resort ha alcanzado 308 llaves entre habitaciones, suites y residences, incluyendo una penthouse suite presidencial. “No es solo una reforma, es una reinterpretación completa del concepto de lujo mediterráneo”, señala la dirección.

Diseño

El proyecto de Jaime Beriestain combina referencias al mantón andaluz, las olas del Mediterráneo o el mobiliario clásico del XVII con materiales como rafia, piedra y madera natural.

El nuevo lobby se ha abierto a vistas panorámicas al mar, y las habitaciones presentan una paleta inspirada en la iridiscencia de las conchas marinas para aportar calma y confort envolvente.

Ubicado junto a la playa de Elviria, el complejo mantiene su acceso directo al mar y se integra en un entorno de exuberantes jardines tropicales, parte esencial de la experiencia.

Wellness de autor

El nuevo spa, cubierto y con sello Natura Bissé, ofrece rituales exclusivos como: Don Carlos Charm Ritual: exfoliación con cristales y pétalos frescos más masaje con flor de azahar; Mindtouch Experience Ritual: tecnología sensorial y aromaterapia para liberar tensiones; Golden South Essence Massage: inspirado en la luz del sur, con enfoque relajante y reparador. “Aquí el bienestar trasciende lo estético y abraza lo esencial”, destaca el equipo del spa. Además, en este spa han conseguido que el cliente, ademas de recordar la magnitud y espectacularidad del mismo, recuerden a las personas implicadas, cuyo trabajo es excelente, como el caso de las terapeutas Glenda y Miriam.

Spa Hotel Don Carlos Marbella. Cedida.

Rafa Nadal Tennis Center

El resort acoge el séptimo Rafa Nadal Tennis Center del mundo, con siete pistas de tierra batida y dos de pádel con vistas al mar; programas para todas las edades y niveles, siguiendo la metodología de la Rafa Nadal Academy by Movistar; pro-shop con productos Nike y Babolat.

Gastronomía

En cuanto a gastronomía, encontramos cuatro espacios diferenciados. Los Naranjos: epicentro culinario, con platos como el Signature trío (ostra, buñuelo de caviar y brioche de bogavante), risotto con carpaccio de gamba roja y tagliata mediterránea. Por otro lado, Sol & Sombra: junto a la piscina, cocina fresca para compartir en un ambiente veraniego. También Break Point: healthy corner en el Rafa Nadal Tennis Center. Y una gran sorpresa, Campari Bar Manero: coctelería diseñada por Lázaro Rosa Violán que fusiona aperitivo italiano y alma española.

Campari Bar Manero. Cedida.

Además del icónico Nikki Beach Marbella, la reapertura incorpora el pop-up Lucia Summer Club 2025, anticipo del Lucia Marbella que abrirá en 2026 con zona exterior ampliada y restaurante nocturno. Su propuesta Cuisine du Soleil ofrece platos mediterráneos ligeros y de temporada, perfectos para el entorno playero.

El hotel refuerza su perfil para eventos con 17 salas multifuncionales, todas con luz natural y equipadas con tecnología de vanguardia, capaces de acoger desde reuniones ejecutivas hasta grandes congresos y banquetes.

Fundado por Conrad Hilton, el Don Carlos ha alojado a personalidades de renombre internacional y ha sido clave en el desarrollo turístico de la Costa del Sol. Su nueva etapa busca consolidar ese legado con una propuesta que combina autenticidad, innovación y una hospitalidad profundamente mediterránea.