4 nuevos juegos gratis de Steam te esperan para que los descargues en el momento que quieras

Valve ha consolidado a Steam como la plataforma dominante en el ecosistema de videojuegos para PC. Con millones de usuarios activos diarios y una biblioteca que abarca decenas de miles de títulos, Steam ofrece acceso a lanzamientos recientes, promociones exclusivas y un catálogo permanente de juegos gratuitos. A continuación, presentamos cuatro títulos recientemente incorporados a la categoría de free-to-play, disponibles para descargar de forma gratuita y conservar indefinidamente sin coste alguno.

Dungeon Stalkers

Dungeon Stalkers es un explorador de mazmorras JcEcJ en el que puedes experimentar la exploración de los RPG de mazmorras tradicionales y la emoción del género de supervivencia y extracción. Te conviertes en un 'Stalker de Mazmorras' que se aventura en la mazmorra en busca de riquezas, honor y la verdad. Elige y haz crecer a diversos Stalkers, cada uno con su propia historia, y únete a compañeros de confianza para luchar contra las mazmorras siempre cambiantes y malditas por la bruja. Dentro de la mazmorra, varios monstruos y otros Stalkers amenazarán tu vida por sus propios fines.ç

Feast of Fools

Has sido invitado a una misteriosa cena… pero, por desgracia, ¡parece que tú eres el plato principal! Feast of Fools es un juego de terror por turnos en el que deberás escapar de una mansión encantada mientras evitas oleadas interminables de horrores indescriptibles. No importa cuántos derrotes; nuevas monstruosidades surgirán una y otra vez desde las sombras. Son infinitas. Mantente alejado de los ojos en la oscuridad: cuando miras al abismo, el abismo también te devuelve la mirada. ¡Corre, corre hacia las puertas! La mansión es inmensa, pero si logras entrar, también puedes salir. Quienes se queden atrás están perdidos. Huye, y tal vez consigas sobrevivir. Deberás colaborar con los demás invitados para abrirte paso por los pasillos embrujados de la mansión. Cada comensal posee habilidades únicas que os permitirán empujaros o arrastraros fuera del peligro.

Dark Watching Chapter 1

Dark Watching: Chapter 1 – The Bunker es una intensa aventura de terror en primera persona. Encarnas a Jacob, un hombre que busca a su hermana desaparecida. Su camino lo lleva a través de un búnker abandonado repleto de secretos, acertijos y peligros mortales.

WRONG WAY

Despiertas en un lugar desconocido. La oscuridad te rodea, y tus únicos aliados son los objetos esparcidos por las misteriosas habitaciones. Cada jarrón, cada libro, cada objeto en apariencia común oculta secretos que podrían revelar el camino hacia tu libertad. WRONG WAY no es solo un juego: es una experiencia psicológica en la que cada decisión cuenta.