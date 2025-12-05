Amazon te regala 14 juegos con tu suscripción Prime en diciembre de 2025

Desde que Amazon integró Prime Gaming dentro de su plataforma Luna, la compañía no se ha detenido con su compromiso de ofrecer una colección mensual de videojuegos sin coste adicional para los suscriptores de Amazon Prime. Además, la mejor noticia es que como en esta plataforma los títulos se reclaman mediante códigos para Epic Games Store, GOG o la propia app de Amazon Games, estos se quedan para siempre en la biblioteca del jugador.

Diciembre de 2025 llega especialmente cargado, con un total de 14 juegos gratuitos que abarcan una buena cantidad de géneros, desde clásicos del rol hasta aventuras narrativas y títulos familiares. Algunos de los títulos que destacan entre toda esta variedad son Lego 2K Drive, uno de los arcades de conducción más divertidos del catálogo reciente, y Deus Ex: Mankind Divided, un referente del género cyberpunk que combina sigilo y combates tácticos.

14 juegos gratis disponibles en Amazon Luna con tu suscripción a Amazon Prime

Es importante que tener en cuenta que los juegos se irán desbloqueando en diferentes ventanas a lo largo de todo el mes, aunque algunos ya están disponibles desde el primer día. Como siempre, basta con reclamarlos una vez para conservarlos de manera permanente.

Ya disponibles:

- Lego 2K Drive (Epic Games Store)

- Forgotten Realms: The Archives – Collection One (GOG)

- GYLT (Amazon Games App)

A partir del 11 de diciembre:

- Forgotten Realms: The Archives – Collection Two (GOG)

- Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games)

A partir del 18 de diciembre:

- Bo: Path of the Teal Lotus (GOG)

- Gunslugs 2 (GOG)

- Ashworld (GOG)

- Forgotten Realms: The Archives – Collection Three (GOG)

A partir del 23 de diciembre:

- Fallout (GOG)

- Fallout 2 (GOG)

A partir del 30 de diciembre:

- Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store)

- Dreamscaper (Epic Games Store)

- Living Legends: The Crystal Tear – Collector’s Edition (Amazon Games App)

Además de estos títulos para reclamar, los miembros de Prime también podrán jugar de forma instantánea a un catálogo en rotación dentro de Luna, que este mes incluye juegos como Shadow of the Tomb Raider, Tiny Tina’s Wonderlands, Fallout 4: Game of the Year Edition y Mafia: Definitive Edition.