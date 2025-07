Para mí, arrasa a Los anillos de poder: esta serie es más oscura y realista

Cuando pensamos en grandes apuestas de fantasía televisiva, Los anillos de poder llamó la atención por su espectacularidad y tenía todo para triunfar gracias a la fuerza de estar respaldada en un universo tan mítico como el de Tolkien. Sin embargo, a pesar de su enorme presupuesto y de su impacto visual, lo cierto es que la mayoría de los espectadores estuvieron de acuerdo en que le falta algo en la trama para conseguir que su historia enganche.

En ese terreno, hay una serie que ha aprovechado la fantasía para lograr construir un universo mucho más oscuro, complejo y lleno de matices. Con esto no nos estamos refiriendo solo a la ambientación de esta producción, sino a su trama y a los dilemas que presenta, siendo perfecta para quienes buscan algo más profundo y con menos adornos irrelevantes.

The Witcher, fantasía oscura que supera las expectativas

The Witcher también cuenta con una base más que sólida gracias a la obra literaria de Andrzej Sapkowski y al éxito de sus videojuegos, por lo que tenía un punto de partida muy ventajoso, pero aun así sabe alejarse de la fantasía más convencional, consiguiendo un todo muy personal. Lejos de los clichés, su narrativa no tiene miedo de adentrarse en conflictos morales, decisiones ambiguas y personajes que no son ni héroes ni villanos absolutos.

El mejor ejemplo de esto último es su carismático protagonista, Geralt de Rivia, un cazador de monstruos con un pasado tortuoso y que parece ser el único consciente de que se mueve en un mundo donde la magia es tan poderosa como la política. La serie nos presenta un continente plagado de luchas de poder, monstruos, intrigas y personajes muy creíbles gracias a presentar personalidades tan humanas como imperfectas, con cualidades muy positivas, pero también otras más cuestionables.

The Witcher no se trata solo de batallas épicas o criaturas fantásticas, ni de un mundo que maraville por la originalidad que hay detrás, sino de explorar hasta donde puede llegar la voluntad de personajes como Geralt cuando se encuentran en un entorno brutal y sin concesiones. Esta intensidad y complejidad narrativa la alejan de ser una producción más y de ser superficial, consiguiendo que se convierta en una historia real y lógica en dentro de la fantasía.

The Witcher cuenta ya con tres temporadas en Netflix y está esperando una cuarta. Puede que muchos le diesen una oportunidad en un principio por el impulso que la serie traía de libros y videojuegos, pero, a día de hoy, se ha convertido en una referencia obligada para los seguidores del género que quieren algo más que un espectáculo visual.