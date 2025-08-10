Si te atrapó ‘Sombra y hueso’, esta serie de fantasía es aún más mágica e intrigante

En los últimos años, Sombra y hueso se ha convertido en uno de los referentes de la fantasía en televisión, gracias a su capacidad para construir un mundo mágico lleno de intrigas, peligros y personajes complejos. Su mezcla de aventuras épicas con conspiraciones políticas y criaturas sobrenaturales la convirtió en una serie de culto, aunque no termino de satisfacer a quienes buscan historias con un tono oscuro y emocionante.

En ese mismo terreno surge una producción que apuesta por la fantasía de alto nivel. Ambientada en un mundo en guerra, combina magia ancestral, conflictos de poder y una amenaza que pondrá a prueba incluso a los héroes más experimentados.

Selenkay, fantasía oscura y aventuras en un mundo dividido

La historia de Selenkay nos transporta a un reino dividido por antiguas rivalidades, donde la aparición de un artefacto legendario podría alterar para siempre el equilibrio de poder. Mientras las facciones más influyentes se disputan su control, nace un grupo de personajes de orígenes muy distintos que se ve obligado a formar una alianza frágil para evitar que una fuerza oscura despierte.

La serie cuenta con un desarrollo cargado de giros, secretos y batallas, con escenarios majestuosos y una mitología bien construida. La propuesta de esta producción es ideal para todos aquellos que buscan una trama con ritmo, misterio y una estética visualmente poderosa.

Selenkay está disponible en Disney Plus y, aunque solo cuenta con una temporada, ya está confirmada una segunda. Esta serie ofrece todo lo necesario para quienes disfrutan de las sagas mágicas y las tramas repletas de conspiraciones, hechicería y épicas luchas por el poder.