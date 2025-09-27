El bombazo oculto con un 100% en Rotten Tomatoes que no viste: esta joya de ciencia ficción no tiene rival

Counterpart es un thriller de ciencia ficción que podría tener el maldito título de infravalorado. Protagonizada por el icónico J. K. Simmons, esta es una serie que todo seguidor del género debería ver al menos una vez. Emitida por Starz de 2017 a 2019, Counterpart está formada por un par de temporadas, cada una de las cuales combina aspectos clásicos del thriller de espías con un particular toque de ciencia ficción: los universos paralelos.

Por otro lado, es bien sabido que J. K. Simmons ha estado envuelto en algunos papeles memorables. El actor es conocido por interpretar a J. Jonah Jameson en las películas de Spider-Man, pero también fue Terence Fletcher en Whiplash. Sin embargo, el trabajo de J. K. Simmons en el elenco de personajes de Counterpart es particularmente destacado por su interpretación dual de Howard Silk y Howard Prime.

J. K. Simmons en un thriller de espías con ciencia ficción

Es esto lo que principalmente refuerza la atractiva premisa del universo paralelo de la serie. Aunque es una serie de ciencia ficción más realista, la historia de Counterpart gira en torno a un cruce inesperado entre dos universos paralelos, que sirve como catalizador de los principales conflictos que se desarrollan. La misteriosa división es la consecuencia imprevista de un experimento científico de la Guerra Fría, que dividió la realidad en dos líneas temporales que antes eran idénticas. Lo más extraño es que evolucionaron hasta convertirse en realidades separadas.

Por esa razón, J. K. Simmons interpreta a un personaje con dos caras: un sumiso oficinista llamado Howard Silk y su homólogo del universo alternativo, un agente de inteligencia conocido como Howard Prime. Mientras Counterpart explora cómo la naturaleza afecta la experiencia humana, el actor vuelve a demostrar su maestría en la interpretación con un doble papel en el que consigue destacar de manera muy sobrada.

Creo que si te gustan las producciones de ciencia ficción, deberías ver Counterpart porque, si bien combina elementos de thriller policial y el puro drama de espías, es una pieza esencial en el género. Counterpart es capaz de convertir sus elementos futuristas en una profunda reflexión sobre lo que significa tener una experiencia humana, independientemente del tiempo o el lugar en el que se desarrolle la acción.

Lo cierto es que Counterpart es una producción cumbre en la carrera de J. K. Simmons, pero injustamente no tiene el reconocimiento que merece. Eso sí, te tengo que advertir de varias cosas negativas. La primera es que se trata de una producción inacabada, ya que el estudio decidió no darle un final definitivo. La otra es que, por ahora, no está en ninguna plataforma de streaming. Lo mejor que puedes hacer es visitar JustWatch para que te avise cuando vuelva a estar disponible.