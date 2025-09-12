Un streamer alemán retransmite en directo su encuentro con un tigre en un bosque de Tailandia

Explorar la naturaleza en tiempo real se ha convertido en uno de los contenidos más populares y sanos que se puede ver en plataformas de streaming como Kick, el gran rival de Twitch. Muchos creadores se adentran en entornos extremos para ofrecer a sus seguidores experiencias únicas, pero a veces la aventura puede superar cualquier expectativa e incluso volverse peligrosa, como le ha sucedido a un creador de contenido que se llevó un susto monumental mientras transmitía desde un bosque tailandés durante la noche.

Adi, conocido como Adrian Kozakiewicz, es famoso por sus transmisiones centradas en insectos y especies exóticas, pero también está acostumbrado a interactuar con otros animales como serpientes, caracoles e incluso mamíferos más grandes. Sus transmisiones suman millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube, quienes lo acompañan en sus recorridos nocturnos por la naturaleza para observar la fauna más inusual.

El encuentro de un streamer cara a cara con un tigre

El 6 de septiembre, mientras Adi caminaba por un bosque de Tailandia, sus seguidores presenciaron cómo un tigre lo acechaba entre la maleza. Al percatarse de los dos ojos amarillos brillando en la oscuridad, el streamer supo que debía actuar con cautela. Lo cierto es que Adi es un verdadero experto en la materia y supo qué instrucciones debía seguir, retrocediendo hacia atrás lentamente, haciéndose notar y manteniendo la calma, evitando correr para no activar el instinto de presa del felino.

Durante la tensa situación, Adi continuó interactuando con su chat y agradeciendo a nuevos suscriptores mientras lograba salir del bosque sin incidentes. En su relato posterior, describió al tigre como un animal imponente y señaló que, aunque estaba al tanto de la fauna local, jamás esperó encontrarse con un depredador de semejante magnitud.

Situaciones como esta no solo muestran el riesgo que implica explorar la fauna en directo, sino también la habilidad y prudencia necesarias para sobrevivir ante encuentros inesperados con depredadores salvajes. Tanto para Adi como para sus seguidores, fue un momento inolvidable y, posiblemente, el mejor clip que tendrá nunca en su canal.