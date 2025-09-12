Una concursante de un reto de supervivencia en YouTube es rescatada tras pasar casi 18 horas perdida en el bosque

Participar en retos se ha convertido toda una tendencia en redes, sobre todo gracias a usuarios como MrBeast. Sin embargo, estos desafíos requieren de una gran organización o si no puede sucede alguna desgracia, y más aún si se tratan de sobrevivir en entornos hostiles.

A pesar de ello, cada vez son más los creadores de contenido que organizan desafíos al aire libre para sus seguidores, en los que los participantes deben demostrar habilidades de resistencia, orientación y supervivencia. Sin embargo, incluso los más preparados pueden verse envueltos en situaciones críticas.

Esto es lo que le ha sucedido a una mujer de 36 años que participaba en un reto de supervivencia de YouTube en el estado de Michigan. La concursante salió del campamento base para buscar agua y no regresó, lo que generó alarma entre los organizadores y las autoridades locales, que iniciaron inmediatamente un operativo de búsqueda.

Rescate tras 18 horas en condiciones adversas

La mujer fue localizada alrededor de las 10:40 a.m. del día siguiente, en un área pantanosa de la Pigeon River State Forest, tras haber pasado casi 18 horas expuesta al frío y la lluvia. Fueron empleados varios equipos caninos en la operación de rescate, guiando a los oficiales hasta su ubicación y permitiendo que fuera retirada del bosque con seguridad. Afortunadamente, no sufrió lesiones graves y fue liberada poco después.

Las autoridades elogiaron la labor de todos los primeros respondedores, destacando la coordinación entre la policía estatal y la oficina del sheriff del condado de Otsego. Aunque YouTube aclaró que no tenía conocimiento ni participación en el evento, el incidente sirve como recordatorio de los riesgos asociados a este tipo de desafíos y de la importancia de contar con medidas de seguridad y supervisión profesionales.