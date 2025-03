Cíclope redefine para siempre el concepto de la lucha de los X-Men en Marvel

Después de que se produjera el final de Krakoa, los X-Men tendrán que experimentar el nacimiento de una nueva era en la que Cíclope ya ha dejado claro que los mutantes ya no luchan por el sueño de cooperación que Charles Xavier pretendía perseguir en Marvel. Lo cierto es que, desde siempre, los X-Men han luchado por ese objetivo. Es decir, conseguir que tanto humanos como mutantes pudiesen vivir en igualdad de condiciones.

De esta forma, la comunidad mutante podría vivir en una coexistencia pacífica sin que fuese vista como una amenaza. Ese plan ha cambiado ahora que los X-Men finalmente han superado el objetivo único de Charles Xavier. El líder de los X-Men ha sido el encargado de confirmar que los X-Men luchan por algo totalmente diferente. En un avance de X-Manhunt Omega #1, Rogue y Cíclope mantienen una discusión sobre si deberían de apoyar o no a Charles Xavier, quien recientemente escapó de su encarcelamiento para salvar a su hija, Xandra Neramani.

Cíclope decide cambiar el plan de los X-Men en Marvel

Cíclope es quien insiste en que los estudiantes del Profesor X no deberían arriesgar sus vidas por proteger los ideales de quien fue su antiguo mentor, argumentando que su sueño ha muerto y que los X-Men deben ocupar un nuevo papel. Scott Summers también explica que la raza mutante ya no persigue el objetivo de Charles Xavier. Y no se queda ahí, ya que también dice que no existe un único objetivo que una a los X-Men.

El número también muestra cómo los diferentes equipos de los X-Men representan ideales muy diferentes entre sí. Por eso, la franquicia de los X-Men se centra en la idea del pluralismo: la coexistencia de diferentes sueños mutantes para el futuro. Esto se aleja mucho de la visión que tenía el Profesor X en lo que respecta a cómo debe ser el futuro de los X-Men en el Universo Marvel.

Portada de X-Manhunt Omega #1 Marvel

Si bien es cierto que este aparente odio de Cíclope hacia Charles Xavier se debe a la traición que el último hizo a Krakoa, también representa un cambio significativo para la franquicia de los X-Men. Los objetivos del Profesor X y Cíclope son compatibles hasta cierto punto, pero los ideales que defiende Scott Summers sobre la misión de los X-Men permiten a Marvel liberar el potencial que puede tener esta parte de la editorial.

Además, el argumento de Cíclope sitúa a los X-Men en el eje central de una franquicia que se siente mucho más amplia, donde no todos los héroes mutantes son una extensión de la visión que tenía Charles Xavier. Además, esto cambia el lugar que los mutantes ocupan en el mundo, pero las consecuencias aún tardarán un poco más en llegar.

El cómic X-Manhunt Omega #1 estará disponible el 26 de marzo.