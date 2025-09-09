Ibai termina su mundial de los desayunos después de toda la polémica proclamando a un ganador

Hace ya bastante tiempo que Ibai avisó de que iba a pasar a darle menos preferencia a los directos para crear un contenido distinto. Viendo el estado actual de Twitch, que incluso ha salpicado al vasco con acusaciones de haber aumentado su cifra con bots, parece que fue la decisión acertada.

Ahora es normal ver a Ibai subir vídeos a YouTube y Tiktok. En este sentido, uno de los formatos que más repercusión ha logrado entre sus seguidores es el llamado mundial de desayunos.

En esta dinámica el creador de contenido preparó un torneo en el que ha ido enfrentando en eliminatorias a diferentes desayunos típicos de distintos sitios del mundo, habiendo subido la final y el ganador recientemente.

Perú, campeón del mundial de desayunos

A la final del mundial llegaron Venezuela y Perú. Muy lejos del último partido se quedó España, que perdió en cuartos contra Chile. Como en cada uno de estos vídeos, el vasco se encargó de presentar los dos platos.

Por el lado peruano, que levantó bastante polémica por las críticas de que había otros desayunos más tradicionales, se encontraba pan con chicharrón, tamal y café pasado.

Enfrente, representando a Venezuela, la arepa reina pepiada con huevo, plátano frito, frijoles negros, queso rallado, carne mechada y, para beber, una lata de maltín.

Después de agradecer a toda su audiencia la repercusión que le han dado a este torneo, Ibai dejó en comentarios las dos opciones para que todos los usuarios pudiesen votar.

El resultado final dio a Perú como ganador final del torneo con más de 4 millones de me gusta en el mensaje con el nombre del país y más de 9874 respuestas a ese mismo comentario. Lo cierto es que la comunidad de peruanos que siguen a Ibai ha sido la que más se ha movido para apoyar a su país en este torneo, por lo que su victoria era previsible.