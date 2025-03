DC confirma que la versión de The Flash de Barry Allen tiene un papel importante

En lo que respecta al canon oficial de DC, es cierto que Barry Allen puede que ya no sea capaz de seguirle el ritmo a la versión de The Flash de Wally West. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté a punto de desempeñar un papel crucial en el Universo DC. Ya se confirmó que The Flash perdió su velocidad y tuvo que retirarse discretamente de la vida de superhéroe, pero la editorial pretende darle un nuevo uso a sus habilidades.

Todo esto se relaciona con el avance de las solicitudes de DC Comics de junio. A finales de este año, DC ha confirmado que los lectores podrán disfrutar de una iniciativa que explore las distintas décadas del Universo DC desde una nueva perspectiva. Mark Waid formará parte de esta nueva iniciativa en la que colaborará con artistas de renombre como Jerry Ordway y Todd Nauck para continuar la extensa historia de DC.

DC confirma qué lugar va a ocupar Barry Allen

En esta miniserie que contará con un total de cuatro números, Barry Allen ocupará el papel del nuevo cronista del tiempo de DC. Él mismo se convertirá en el protagonista que guiará a los lectores a través de los diversos periodos de publicación de la editorial estadounidense, comenzando con el auge de la Sociedad de la Justicia.

Como bien sabrás, Barry Allen como The Flash siempre ha sido considerado un héroe más que crucial para dar sentido a la expansión continua del Universo DC. Después de todo, él fue el héroe que descubrió Tierra-2 en la Edad de Plata. Más tarde, el velocista escarlata centró sus esfuerzos en cartografiar el multiverso de DC. Pero durante Absolute Power, el héroe tuvo que huir para salvar su vida al ser perseguido por las fuerzas de Amanda Waller.

The Flash es uno de los héroes más importantes de DC Comics DC

The Flash incluso sacrificó sus poderes para aislar al Universo DC e impedir que Amanda Waller tuviera la oportunidad de pedir ayuda de otros mundos. Como si no fuera suficientemente malo el hecho de que Barry Allen haya sido relegado al banquillo en el Universo DC, también se le está restando importancia en el Universo Absolute que está en desarrollo. Por eso, el cómic Absolute Flash #1 terminó con la muerte de Barry Allen en lo que se intuye que fue un accidente, dejando a Wally West solo ante una situación demasiado compleja para un héroe poco experimentado.

Sin duda, Barry Allen está deseando tener algo que hacer, por lo que convertirse en el narrador oficial de DC es una gran decisión sobre el papel. Es bien sabido que este The Flash conoce el Universo DC tan bien como cualquier seguidor veterano de los cómics. La continuidad a veces es demasiado difícil de comprender, pero Barry Allen ha pasado gran parte de su vida adulta al tanto de cada pequeño cambio que se ha producido en el Universo DC y ahora está listo para contarlo al mundo.