La consola portátil de Xbox llega al mercado dos semanas antes de lo previsto

La expectación por la nueva consola portátil de alto rendimiento, ASUS ROG Xbox Ally X, ha escalado después de que varios usuarios reportaran haber recibido sus unidades reservadas con una antelación de más de dos semanas respecto a la fecha oficial de lanzamiento. El dispositivo, fruto de una colaboración anunciada en junio entre el gigante del hardware ASUS y Xbox, está programado para salir oficialmente al mercado el 16 de octubre.

Según reportes en Reddit, al menos cuatro usuarios distintos publicaron pruebas de haber recibido el modelo ROG Xbox Ally X con 15 días de anticipación. Un hilo común entre estos afortunados compradores es que el distribuidor responsable de la entrega prematura parece ser Amazon Francia, debido a un error logístico. Por el momento no se sabe si esta anticipación se está extendiendo a otros territorios, pero supone un contratiempo importante para el lanzamiento de la máquina.

Las primeras impresiones de la consola son muy positivas

Las publicaciones de los usuarios han ofrecido un primer vistazo no oficial a la consola. Uno de los compradores, identificado como IAm-WilliAm-, confirmó la recepción con una imagen de la caja sellada. Otro usuario, hmika59, incluso mostró el dispositivo en mano, describiéndolo como "ligero y cómodo", comparable a sostener un mando de Xbox.

Un tercer usuario, Technical_Fun77, fue más allá al compartir una breve reseña tras unas pocas horas de prueba. En su informe, alabó varios aspectos clave del hardware, incluyendo:

Ergonomía : mayor comodidad respecto al modelo original.

: mayor comodidad respecto al modelo original. Duración de la batería : notables mejoras en la autonomía del dispositivo.

: notables mejoras en la autonomía del dispositivo. Experiencia Xbox a pantalla completa: una interfaz optimizada para el juego portátil.

ROG Xbox Ally X, que es la variante con mayor potencia de hardware en la nueva línea, ya había sido noticia anteriormente por agotarse en Xbox Store a nivel mundial. Las impresiones positivas de estos primeros compradores son un buen augurio para el gaming portátil y para la asociación entre ASUS y Xbox, aunque el artículo también advierte que es mejor esperar a las reseñas oficiales para tener una medida precisa de la calidad final del producto.