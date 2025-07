La creadora de 'Fullmetal Alchemist' tiene una nueva serie que está en desarrollo

Los seguidores de Fullmetal Alchemist: Brotherhood llevan más de una década buscando la que podría ser su próxima obsesión. Aunque surgieron muchos títulos en ese momento, ninguno tenía la misma intensidad que la historia que situó a Edward y Alphonse como protagonistas. Sin embargo, eso está a punto de cambiar.

Crunchyroll dio una gran noticia en la Anime Expo cuando se anunció que una nueva serie de anime de Hiromu Arakawa finalmente está en desarrollo. Es cierto que aún no se avanzó ninguna fecha de lanzamiento, pero el primer tráiler ya adelanta una animación que destaca por su enorme alta calidad. Daemons of the Shadow Realm es la adaptación del manga que comenzó a publicarse en 2021.

El regreso de Hiromu Arakawa al mundo del anime

La historia se desarrolla en un mundo mágico donde los humanos pueden convocar poderosos dúos sobrenaturales conocidos como Daemons. En concreto, los gemelos Yuru y Asa recibieron el derecho de nacimiento para controlar estas entidades. La cuestión es que los hermanos se separaron cuando eran jóvenes y desconocen cuáles son sus verdaderos poderes, por lo que deben luchar para reencontrarse y descubrir su destino.

El primer tráiler de Daemons of the Shadow Realm es el primer paso que insinúa una nueva serie ambiciosa, con imágenes que combinan terror y elementos psicodélicos para crear una amenaza abstracta que produce intriga. Muchos espectadores sugieren que recrea la atmósfera de series de anime de fantasía consolidadas como Frieren: Beyond Journey's End o Fairy Tail.

Este nuevo anime de la creadora de Fullmetal Alchemist proviene de Studio Bones, el estudio de animación que fue responsable de My Hero Academia. La serie de anime será dirigida por Masahiro Andô, quien anteriormente dirigió la película de anime Sword of the Stranger y varios episodios de Fullmetal Alchemist. Por otro lado, Noboru Takagi supervisa los guiones de Daemons of the Shadow Realm. Por el momento se desconoce el grado de participación de Hiromu Arakawa en esta adaptación.