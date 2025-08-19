Los creadores de God of War ya hablan de su próximo gran juego en PS5: "lo mostraremos este año"

Si hablamos de estudios clave en la historia de PlayStation, Sony Santa Monica ocupa un lugar privilegiado. Fundado en 1999, el equipo californiano no solo ha dado vida a uno de los buques insignia de la marca, God of War, sino que además ha consolidado un sello de calidad técnica y narrativa que lo sitúa entre los más respetados del sector. Su reinvención de la saga en 2018, bajo la dirección de Cory Barlog, no solo redefinió a Kratos, sino que se convirtió en uno de los títulos más influyentes de la generación de PS4, hasta el punto de ser considerado una de las obras maestras de la compañía.

Con este legado a sus espaldas, cualquier rumor sobre el futuro del estudio despierta expectación inmediata. Y eso mismo ha ocurrido con la misteriosa publicación atribuida a Barlog que agitó las redes en las últimas horas. En ella, el creativo afirmaba con entusiasmo que Santa Monica Studio llevaba años trabajando en “un proyecto técnicamente ambicioso”, descrito como una nueva IP para PS5 que podría mostrarse antes de que acabe el año. El mensaje, sin embargo, pronto fue puesto en duda al descubrirse que la cuenta que lo difundió no estaba vinculada oficialmente ni a Barlog ni al estudio, lo que sembró incertidumbre sobre su autenticidad. Pese a ello, el revuelo ya estaba servido.

Santa Monica trabajaría en un nuevo proyecto que no está vinculado a God of War

El periodista Jason Schreier, de Bloomberg, se apresuró a aportar algo de claridad: según sus fuentes, lo nuevo de Santa Monica no es exactamente una nueva IP, aunque podría sentirse como tal, y además no se trata de un juego de ciencia ficción, como se había rumoreado en los últimos años. La incógnita sigue abierta. ¿Está el estudio preparando una reinvención radical de una franquicia ya existente? ¿O se trata de un proyecto tan rompedor que difumina los límites entre secuela e IP original?

Mientras el silencio oficial se mantiene, las miradas ya apuntan a un posible State of Play o incluso a los The Game Awards como escenario ideal para una revelación. Lo que está claro es que, cuando Santa Monica mueve ficha, el ecosistema PlayStation se detiene para escuchar, ya que se trata de uno de los estudisos con mayor potencial en el seno de la firma japonesa.