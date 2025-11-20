Los creadores de 'Miércoles' anuncian una nueva serie de terror y fantasía en Netflix

Conocidos principalmente por ser los creadores de Miércoles en Netflix, Al Gough y Miles Millar han confirmado estar desarrollando una nueva serie de terror y fantasía para el gigante del streaming. Protagonizada por Jenna Ortega, la serie gótica se convirtió en un enorme éxito para la plataforma. De hecho, la primera temporada de Miércoles se mantiene como la serie en inglés más vista de Netflix, con más de 250 millones de visualizaciones.

Según parece, ambos creativos estarían adaptando una serie de animación para adultos basada en Grim, una serie de cómics que publicó la editorial Boom! Studios. Ambos son productores ejecutivos del proyecto en desarrollo, junto con Jennifer Yuh Nelson, directora supervisora de la serie de animación de Netflix titulada Love, Death + Robots. Stephane Phillips y Flaviano, que idearon el cómic original, también participarán como productores ejecutivos.

El éxito de 'Grim' en Boom! Studios

La serie de cómics se centra en Jessica Harrow, cuya misión es transportar almas al más allá. Lo cierto es que no recuerda nada de su vida anterior y busca respuestas que revelan verdades impactantes sobre sí misma, el universo en el que se encuentra y, cómo no, su particular conexión con la muerte.

Desde su lanzamiento en 2022, los cómics de Grim han recibido el reconocimiento de la crítica y se encuentran entre los más vendidos de Boom! Studios. También deberías saber que su publicación concluyó con su número veinticinco. A principios de este año, otra obra de Boom! Studios fue adaptada a la televisión con Butterfly en Prime Video y estuvo protagonizada por Daniel Dae Kim.

La noticia de que Al Gough y Miles Millar están desarrollando Grim llega antes del estreno de la tercera temporada de Miércoles, que fue renovada antes del debut de la segunda temporada el pasado mes de agosto. Si bien continuarán trabajando en la exitosa serie vinculada a la Familia Addams, la intención es seguir desarrollando otras de sus ideas con un proyecto de animación independiente en Netflix. Sin embargo, seguirá unificando lo mejor de los géneros de terror y fantasía.

La realidad es que ya habían hablado anteriormente sobre un spin-off de Miércoles centrado en el tío Fester, pero poco antes del estreno de la segunda temporada comentaron que "no era una prioridad por el momento". Debido a su trabajo en la tercera temporada de Miércoles y ahora en Grim, el spin-off no parece estar avanzando. La próxima adaptación de animación aún no ha recibido fecha de estreno oficial.