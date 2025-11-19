Netflix estrenará 'Innato' el 23 de diciembre: la nueva serie española con Elena Anaya e Imanol Arias

Netflix ha anunciado que el próximo 23 de diciembre estrenará en España 'Innato', un thriller psicológico protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. La plataforma refuerza así su apuesta por la ficción española de suspense con una serie que combina drama familiar, crímenes del pasado y una atmósfera cargada de tensión.

El reparto principal lo completan Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain, Fernando Guallar, Clara Sans, Juan Blanco, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos, Tito Asorey y Teo Soler, entre otros.

'Innato' (8x45’) es una producción de Plano a Plano Bilbao junto a Innato La Serie AIE, en asociación con Dynamic Television. Entre los productores ejecutivos figuran César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March y Carrie Stein. La dirección corre a cargo de Lino Escalera ('Hamburgo', 'No sé decir adiós', 'Élite') y Inma Torrente ('Valeria', 'Desaparecidos'), mientras que el equipo de guion, coordinado por Fran Carballal, está formado por Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado.

La historia sigue a Sara (Elena Anaya), una psicóloga que ha intentado dejar atrás el traumático legado de su padre, Félix Garay (Imanol Arias), un asesino múltiple conocido por la prensa como “el asesino del gasoil”. Tras años ocultando esa parte de su vida a su marido Aitor (Roberto Álamo) y a su hijo adolescente Sebas (Teo Soler), la estabilidad que había construido se derrumba cuando Félix es liberado de prisión.

La situación se vuelve aún más inquietante cuando una nueva cadena de crímenes comienza a reproducir, con precisión, los asesinatos que estremecieron al país 25 años atrás. Obligada a enfrentarse a su pasado, Sara deberá colaborar con la policía para esclarecer las nuevas muertes, mientras intenta mantener a salvo a su familia y evitar que el terror vuelva a apoderarse de su vida.