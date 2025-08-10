El debate sobre el personaje más poderoso de Marvel Studios al fin es resuelto en el UCM

La llegada de Franklin Richards a Marvel Studios ha generado todo tipo de debate sobre sus poderes en comparación con los de la Bruja Escarlata. La realidad es que solo existe una respuesta correcta a esta cuestión. Si bien es cierto que la Saga del Multiverso alteró el equilibrio de poder en el UCM, solo unos pocos héroes pueden competir por el primer puesto.

América Chávez, Loki o Sentry han demostrado ser candidatos naturales a ser considerados los personajes más poderosos de la franquicia cinematográfica. Aun así, parece evidente que personajes como Bruja Escarlata poseen una fuerza mucho más determinante. Es evidente que sus poderes no tienen nada que hacer con los de Franklin Richards.

El nuevo peso pesado de Marvel Studios

Galactus reveló que este bebé, que nació durante los eventos de Los Cuatro Fantásticos, poseía en su interior el Poder Cósmico. No obstante, sus poderes no se manifestaron hasta el acto final de la película. Fue cuando su madre, Sue Storm, agonizaba tras salvar la Tierra-828 de la amenaza que suponía Galactus. Después de todo, Franklin Richards logró devolverla a la vida.

Ahora bien, si bien es cierto que Wanda Maximoff pudo crear una versión de Visión e incluso un par de hijos, sus poderes solo funcionaron dentro de las limitaciones de un pueblo. Además, la llevó décadas alcanzar este nivel de poder. En cambio, Franklin Richards posee un poder innato que supera cualquier cosa vista en el UCM.

Eso sí, el potencial completo de Franklin Richards aún no está claro en la franquicia de Marvel Studios. En Marvel Comics, Franklin Richards es un mutante de nivel Omega capaz de reescribir la realidad de una manera que va más allá. Esto le permite crear mundos y dimensiones a voluntad. Por otro lado, la Bruja Escarlata es la encarnación del caos en el UCM, lo que también le otorga el poder de alterar la realidad.

Si bien es cierto que no puede actuar a la misma escala que Franklin Richards, sus habilidades resultan también espectaculares. Dicho esto, Marvel Studios tiene mucho más que explorar en cuanto a los poderes de Franklin Richards, sobre todo por la muerte confirmada de la Bruja Escarlata. Aun así, será interesante ver si el UCM ofrece un ejemplo más concreto del poder del hijo del líder de los 4 Fantásticos.