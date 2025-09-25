ElXokas revela la ocasión en la que Riot Games le dejó de lado: "Pedí el acceso y no me lo dieron"

La repercusión que alcanzan los creadores de contenido ha provocado que las marcas vean en ellos un valor seguro para mostrar sus productos. Teniendo en cuenta la relación de estos usuarios con la tecnología y los videojuegos, parece lógico que las empresas con este tipo de productos sean las más interesadas en ellos.

Sin embargo, los streamers no siempre reciben el trato que esperan, y ElXokas ha hablado de ello en uno de sus últimos directos.

El gallego ha revelado un encontronazo que tuvo con RiotGames que provocó que perdiese todas las ganas de jugar a un título que sigue creyendo que le hubiese encantado.

El episodio de ElXokas con Riot Games por el Teamfight Tactics

La cuenta de TikTok Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones del creador de contenido, que reveló este hecho que tuvo lugar con el lanzamiento del TeamfightTactics, más conocido comúnmente como TFT.

ElXokas explicó que Riot decidió dar acceso a algunas personas, creadores de contenido, unos días antes del lanzamiento para que estos mostrasen el juego. Él fue uno de los usuarios que pidió un código para jugar, pero no fue seleccionado.

“Pedí el acceso tío, y no me lo dieron, no me dieron el acceso. Y como no me lo dieron no me dieron el acceso dije, que le den por cu... a este juego. Y cogí y no lo jugué”, explicó el streamer.

Aunque esto sucedió en 2018, cuando ElXokas no tenía la misma repercusión que ahora, lo cierto es que el gallego sigue teniendo este suceso grabado y sigue lamentando que la situación provocase que perdiese las ganas de jugar al TFT, sobre todo porque sigue pensando que es un título que hubiese disfrutado mucho.