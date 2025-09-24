Un creador de contenido español desata la polémica tras empujar a un anciano en el metro en Japón

En los últimos años, la corriente de subir vídeos visitando distintos lugares del mundo se ha convertido en toda una tendencia e incluso creadores de contenido de la talla de Ibai y de ElXokas lo han experimentado. De entre todos los destinos posibles, Japón es uno de los más populares por las posibilidades que ofrece a la hora de compartir experiencias culturales o simplemente de atraer visitas. Sin embargo, esta tendencia también ha estado acompañada de polémicas, con varios streamers extranjeros acusados de generar caos en espacios públicos.

El caso más reciente involucra a un usuario español llamado Kelton_g. Este estaba realizando un directo en Kick cuando tuvo lugar un suceso que se ha terminado convirtiendo en un clip viral en el que empuja a un anciano japonés dentro del metro. La situación provocó un fuerte rechazo en redes sociales, con miles de usuarios pidiendo su deportación inmediata, aunque lo cierto es que la versión más popular del vídeo está recortada.

El streamer asegura que actuó en defensa propia

En la versión del clip que más se ha extendido, Kelton aparece directamente empujando al anciano después de que ese se le acerque a recriminarle algo, pero lo cierto es que este mismo hombre ya le había increpado minutos antes tocándole la cara varias veces antes de que el creador de contenido decida empujarlo.

El español ha compartido precisamente esta versión en Instagram, asegurando que su reacción fue motivada por un intento de “defenderse” de una persona que estaba acosándole porque estaba sentado en un asiento de prioridad para ancianos y embarazadas (aunque en el mismo vídeo se ve que el vagón está bastante vacío).

“Mi comportamiento no fue el más correcto, pero actué en defensa propia. El caballero fue grosero conmigo e intentó golpearme tres veces”, declaró el streamer. Además, compartió una historia en la que aparecía con la policía, asegurando que las autoridades comprendieron que él no había iniciado la confrontación.

Aun así, Kelton_gha sido baneado de Kick y no se sabe cuánto tiempo durará la sanción. El incidente llega en un contexto en el que ciudadanos japoneses han expresado su cansancio hacia algunos streamers extranjeros, llegando incluso a elaborar una “lista de buscados” con aquellos que consideran una molestia en su país.