ElXokas vuelve a cargar contra los que critican su ordenador: "Yo ya he montado tres doble PC y los tres han funcionado"

El nivel de fama al que han llegado los creadores de contenido muchas veces les pone en situaciones complicadas por su grado de exposición. Cualquier decisión que toman es juzgada por cientos de miles de personas, lo que puede conllevar que se les machaque con cada error.

En el caso de ElXokas, que ha sorprendido a todos revelando el motivo por el que está haciendo menos directos últimamente, hay un tema recurrente que lleva persiguiéndole un año: su doble PC.

Los malos ratos que le ha dado este después de que el streamerpresumiese de tener un ordenador único han sido motivo de crítica y burla constante por parte de muchos usuarios, y ni siquiera las explicaciones de Nate Gentile han sido capaces de detener estos comentarios.

ElXokas defiende que su ordenador no le hubiese dado tantos problemas si lo hubiese montado él

La cuenta Twitchparida ha compartido el momento en el que Xokas contestó molesto a los mensajes que le sugerían que debería de comprar un PC más fácil de manejar la próxima vez, dando a entender que no tiene capacidad para entender el que tiene ahora.

“No tenéis ni idea de PCs y, por tanto, vuestra opinión, con todo el respeto, me la paso por la poll... Yo ya he montado tres dobles PC y me han funcionado perfectamente”, afirmó el creador de contenido para terminar asegurando que la complejidad de su ordenador es para sus seguidores que no tienen suficiente cerebro.

Para terminar, ElXokas recalcó que el problema de todo lo que le está ocurriendo con su ordenador es que no lo ha montado él, lo que provoca que las piezas “no estén montadas como él lo haría” y que él "no tenga la experiencia suficiente para poder modificarlo".

Para muchos estas palabras han sido una indirecta a Nate Gentile, el youtuber experto en ordenadores que se encargó del PC de ElXokas, al haber sugerido el streamer que si hubiese hecho él el ordenador hubiese salido mejor.