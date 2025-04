ElXokas vuelve a quejarse de su ordenador y señala al culpable: "Nate ha cometido varios errores en el pc"

Dentro de la gran variedad de creadores de contenido que hay y de la temática que trata cada uno, es innegable que uno de los más exitosos es ElXokas. El gallego es famoso por su forma de expresarse, su personalidad y su facilidad para compartir su opinión sobre cualquier asunto, por muy polémico que sea.

Es por eso que no es raro verle hablar sobre si iOS es mejor que Android u opinar sobre el aumento del precio de los videojuegos. Aun así, en los últimos tiempos, lo que más críticas le ha costado ha sido el último ordenador que adquirió y que sigue utilizando a día de hoy.

El creador de contenido Nate Gentile, que también ha sido quien le ha hecho a IlloJuan su pc con forma de pera, fue quien se encargó del de ElXokas. Desde el principio el streamertuvo problemas con él después de haber presumido mucho de su nuevo ordenador, provocando muchos comentarios.

Si hace unas semanas Nate intentó explicar el motivo de estos incidentes, en uno de sus últimos directos el gallego volvió a hablar de los problemas que le sigue dando a día de hoy. Xokas aseguró que no quiere dejar en mal lugar a Nate con sus críticas, pero tampoco ocultó que, desde su punto de vista, el creador del pc hizo cosas mal.

ElXokas asegura que los errores de su ordenador son por “un problema de montaje”

El creador de contenido estaba jugando a World of Warcraft con su pareja Zeling cuando, tras sufrir algunos fallos en su PC, afirmó que iba a tener que llamar a Nate para intentar arreglarlos.

El gallego aseguró que no quiere criticar a Nate porque muchos usuarios aprovechan esas palabras para defender que la culpa es suya y no del experto en informática: “Amigo, he montado cuatro PCs, controlo mazo de ordenadores, te digo yo que esto es un problema de montaje. Nate ha cometido varios errores en el PC y hay cosas que no funcionaron, cosas de software y cosas de hardware”.

Tras estas palabras, ElXokas defendió que no tiene ningún problema con Nate y que no quiere que sus declaraciones le perjudiquen por ser también un creador de contenido, pero insistió en que “la realidad es que su ordenador está mal montado”.

Aun así, para terminar, el streamer aseguró que, a día de hoy, el PC se ha arreglado y funciona como él quería, rescatando, eso sí, que todo lo relacionado con el sonido sigue fallando.