El tierno easter egg que YouTube ha escondido en su web por su 20 aniversario y que solo aparece en algunos vídeos

Cuando se habla de creadores de contenido es fácil que a todos rápidamente se nos venga a la cabeza nombres como Ibai Llanos o MrBeast si pensamos a nivel global, pero lo cierto es que una parte importantísima de la industria, además de los usuarios y de sus seguidores, es tener una plataforma donde trabajar.

En este sentido, nadie puede negar que YouTube es el gran padre de este mundo y que estuvo ahí en sus inicios. La web ya empieza a tener muchos años a sus espaldas y la prueba de ello está en que en estos días está celebrando su 20 aniversario.

Aunque se fundó en febrero de 2005 no fue hasta abril que recibió su primer vídeo, por lo que este es el mes de su cumpleaños. Para celebrarlo, la plataforma ha incluido en algunos vídeos seleccionados un tierno easter egg del que puede que no te hayas dado cuenta hasta ahora.

YouTube “llena” su web de pasteles por su cumpleaños

YouTube ha sustituido en algunos vídeos el punto rojo d la barra de tiempo por un pastel YouTube

Una de las maneras que ha tenido YouTube de conmemorar este aniversario ha sido sustituyendo el icono de la barra de tiempo de los vídeos (el círculo rojo) por una pequeña porción de un pastel. Sin embargo, este es un privilegio que han reservado solo para algunos vídeos.

Por ejemplo, “Me at the Zoo”, el primer vídeo de la historia de YouTube, tiene este detalle. Además, otros como la canción de Baby Shark de PinkFong, que es el vídeo más visto de la plataforma, o el tráiler de GTA VI también cuenta con ello.

Lo cierto es que hasta ahora no se ha encontrado una explicación, ni tampoco YouTube la ha ofrecido, de cuál es el criterio exacto que han seguido para elegir qué vídeos son dignos de este easter egg y cuáles no, porque, por ejemplo, la canción “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee también cuenta con el pastel, pero la mítica “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley no.

Sea como sea, está claro que este distintivo sirve para destacar la importancia de ciertos vídeos en la historia de YouTube, que esperamos que cumpla muchos más.