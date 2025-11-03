Elxokas explica por qué viaja en primera clase: “Es para que no trinque Pedro Sánchez”

En redes ya es más que habitual ver como miles de usuarios comentan sobre las polémicas que protagonizan las personas más influyentes de internet. Por eso, no es de extrañar que si no es uno sea otro creador de contenido el que inicia un debate en redes por algunas declaraciones o por alguna acción en concreto.

De entre todos ellos, ElXokas es un sospechoso habitual por su naturalidad y transparencia a la hora de compartir sus pensamientos, incluso cuando sabe que estos van contra la opinión popular acerca de cualquier asunto.

En uno de sus últimos directos ha vuelto a dar de qué hablar por culpa de unas declaraciones que realizó al comentar cómo organiza sus viajes de trabajo, ofreciendo una curiosa explicación de por qué vuela siempre en primera clase.

ElXokas asegura que vuela en primera clase para que “no trinque Pedro Sánchez”

La cuenta de TikTok de MastuerzosFamily ha sido la encargada de recoger las palabras del gallego, que recientemente estuvo en Colombia para asistir a un evento de Westcol. “Yo vuelo en primera clase porque me lo puedo permitir y porque lo desgravo, es para que no trinque Pedro Sánchez”, afirmó el streamer.

El creador de contenido insistió en que toma esta decisión “por decencia”, defendiendo que ese dinero está mejor gastado en este tipo de cosas que si “Ábalos y Koldo se lo gastan en prostitutas”.

Además, ElXokas insistió en que a lo largo del año no suele tener muchos gastos, por eso cuando viaja lo hace en primera aprovechando que siempre que visita un lugar es para trabajar a parte del ocio que pueda realizar.

Estas palabras han despertado un buen debate en los propios comentarios del vídeo, donde algunos usuarios han defendido que el streamer es libre de gastar su dinero como quiera y otros le han recordado que se queja de impuestos mientras deduce gastos que pueden considerarse excesivos, como los billetes en primera clase.