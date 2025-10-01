Epic Games Store te da una última oportunidad para conseguir sus 2 juegos gratis semanales

Epic Games Store cautiva a los jugadores con juegos gratuitos cada semana, permitiendo expandir sus bibliotecas digitales sin coste alguno. Esta iniciativa, liderada por los creadores de Fortnite, refleja su compromiso con la comunidad al ofrecer títulos variados que atraen a un público amplio. Con los próximos juegos gratuitos ya anunciados, la promoción actual está a unas horas de finalizar, dejando poco tiempo para reclamar los títulos disponibles antes de que se renueve la oferta.

En esta promoción destacan dos juegos únicos y atractivos: Eastern Exorcist y El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia. El plazo para añadirlos a tu biblioteca termina mañana, 2 de octubre, a las 17:00 (hora peninsular española). Si aún no los has reclamado, ahora es el momento, ya que una vez añadidos, serán tuyos para siempre. Además, Epic Games Store continuará sorprendiendo con su promoción, y mañana se revelarán dos nuevos títulos gratuitos para todos los usuarios.

Eastern Exorcist

Eastern Exorcist es un impresionante juego de rol de acción de desplazamiento lateral en 2D ambientado en un mundo oriental de fantasía con espíritus viciosos y monstruos. Juega como un hábil exorcista contra el mal caótico para abrirte camino a través del mundo brutal y experimenta diferentes historias de alegría y tristeza.

El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia

El Hermano de Jorel y el Juego Más Importante de la Galaxia es una aventura point-and-click sobre un niño de 8 años que vive con su excéntrica familia a la sombra de Jorel, su hermano lindo y popular. Basado en la premiada animación brasilera “Hermano de Jorel”, en este juego podrás usar las botas amarillas de nadie menos que nuestro amado Hermano de Jorel, en una gran historia de comedia, misterio y giros inesperados! Es como jugar dentro de un gran episodio inédito de tu cartoon favorito.