El GP de España de F1 2025 se celebrará por partida doble: el modo de conseguir la 33 llega en formato videojuego

La Fórmula 1 es uno de los deportes más seguidos en el mundo y por supuesto, en España no es diferente. Desde hace muchos años, nuestro país tiene la suerte de albergar uno de los grandes premios más icónicos del calendario, el cual se celebra en el circuito de Cataluña. Este año, el evento dará comienzo el viernes día 30 de mayo, sin embargo, esa no es la única sorpresa para los amantes de la velocidad, puesto que ese mismo día también estará disponible el nuevo videojuego de F1 25, el cual promete traer una nueva experiencia gracias a dejar atrás a las consolas de antigua generación.

El juego se anunció por primera vez mostrando el impactante resultado que tuvo uno de los fichajes más sonados del mundo del Gran Circo: Lewis Hamilton abandonaba Mercedes para formar parte del equipo Ferrari. De hecho, él forma parte de la portada Iconic Edition, no es para menos, puesto que después de llevar tantos años en Mercedes y de catapultar su carrera gracias al increíble rendimiento que tenía el coche, ha decidido abandonar para pasar al Cavallino Rampante.

En esta ocasión y como te hemos comentado al principio de la noticia, el lanzamiento del nuevo juego de F1 25 tendrá lugar el próximo día 30 de mayo, justo cuando también comienza el Gran Premio de España. Una doble oportunidad de que lograr esa tan ansiada 33 que, lamentablemente, parece que no llegará en esta ocasión. Sin embargo, la esperanza no se pierde y muchos confían en el tercer mundial de Fernando Alonso una vez Adrian Newey tome participación en el coche del año que viene.

El show del circuito de Miami renueva hasta 2041

Puede parecer una broma, pero ya te adelantamos que no es asi, la Fórmula 1 seguirá en Miami hasta 2041. Así lo ha anunciado la última renovación de un circuito que ofrece una gran cantidad de show. Para muchos, la renovación de este gran premio no tiene demasiado sentido, sobre todo después de descubrir que grandes protagonistas de la Fórmula 1 como Spa, no estarán todos los años en el calendario.

Veremos qué sucede con el paso del tiempo, pero está claro que poco a poco, la Fórmula 1 se ha ido inclinando por los circuitos urbanos y que ofrecen más show que diversión en las carreras. Los circuitos icónicos siempre estarán en la mente de los espectadores y por supuesto, esperan que dentro de poco el rumbo de las carreras y de los circuitos elegidos cambien un poco su inclinación.