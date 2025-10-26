Esta joya del cine independiente transforma el dolor en belleza y está disponible en streaming

Durante los últimos años, la ciencia ficción ha demostrado que no necesita grandes efectos visuales para dejar una huella profunda. Algunas de las obras más memorables del género apuestan por la intimidad, el silencio y la reflexión como vehículo para hablar de temas universales como el amor y el paso del tiempo. En este terreno, hay una película que logra convertir lo invisible en una experiencia emocional tan poderosa como minimalista.

Su historia avanza sin prisas, dejando espacio para la contemplación y la metáfora. Es una de esas películas que no solo se ven, sino que se sienten; todo un viaje visual y sonoro que invita a pensar en lo que queda cuando todo desaparece.

A Ghost Story, una meditación sobre el tiempo, la memoria y la ausencia

Dirigida por David Lowery y protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara, A Ghost Story parte de una premisa sencilla: un hombre muere en un accidente y regresa como un fantasma cubierto con una sábana para observar, en silencio, la vida que dejó atrás. A través de esa figura aparentemente ingenua, la película construye una reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la permanencia de los recuerdos y la insignificancia de la existencia humana.

Con su atmósfera casi hipnótica, largos planos fijos y un uso del silencio que roza lo espiritual, A Ghost Story se convierte en una experiencia sensorial que trasciende géneros. No busca asustar, sino emocionar y hacer pensar. Es una fábula sobre el duelo, la soledad y la necesidad de encontrar significado en medio de la fugacidad del mundo.

Disponible para comprar o alquilar en Apple TV+, A Ghost Story es una obra que demuestra que la ciencia ficción más pura no siempre necesita del futuro o la tecnología, a veces basta con un alma perdida tratando de comprender su lugar en el universo.