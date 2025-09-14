Esta obra maestra de la ciencia ficción es perfecta con un 100% en Rotten Tomatoes: una joya en Netflix

Producida originalmente para AMC+, Pantheon es una obra maestra de ciencia ficción que está respaldada por una increíble puntuación del 100% en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en una de las mejores series de televisión en streaming. Existen muy pocas series de ciencia ficción que realmente sean sublimes, por lo que resulta especialmente llamativo que Pantheonfuese un éxito no solo entre la crítica, sino también entre el público.

Y es que vas a encontrar una propuesta que te sorprenderá por cómo hace un ejercicio de reflexión filosófica sobre la humanidad y la tecnología. Además, no vas a tardar una eternidad en acabarla. Pantheon solo tiene un par de temporadas que suman 36 episodios en total. Con respecto al estilo de animación, te puedo asegurar que es una delicia. Después de todo, es una producción que posee muchas características positivas y se ha ganado su consideración de obra maestra.

Una obra maestra de ciencia ficción que reflexiona sobre la conciencia digital

Estrenada en 2022, Pantheon se centra en el desarrollo de la conciencia digital, así como en su impacto en el futuro de la humanidad. Cuando Maddie Kim, una adolescente que sufre la pérdida de su padre y lucha por integrarse en la escuela, comienza a hablar con una persona anónima en línea, descubre algo completamente inesperado. En realidad, la protagonista se ha estado comunicando con su padre todo este tiempo.

Esto se complica aún más cuando se revela que David, que llevaba dos años muerto, no lo estaba realmente. Su conciencia había sido transferida digitalmente, por lo que técnicamente aún podía considerarse vivo. Esta serie de ciencia ficción plantea preguntas no solo sobre el significado de estar vivo, sino también sobre cómo la humanidad se relaciona con la tecnología y las consecuencias que puede tener esta interacción.

Pantheon explora qué sucedería si esta tecnología estuviera disponible para la humanidad. Si bien algunas personas estarían dispuestas a sobrevivir para siempre mediante la transmisión digital, otras simplemente afrontarían con entereza el ciclo de la vida. Aunque es brutal en todos los sentidos, Pantheon no tuvo mucho impacto debido a una mala publicidad que no fue favorable. Ahora tienes la oportunidad de descubrir una serie que te hará pensar en más de un sentido.