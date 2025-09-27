Para mí, esta obra maestra incomprendida es insuperable: una joya de ciencia ficción sublime

Donnie Darko es conocida por ser la ópera prima del director Richard Kelly. Al final acabó convirtiéndose en un fenómeno de culto que sigue despertando numerosas interpretaciones, teorías y debates. Lo que en su momento pasó casi desapercibido en taquilla, encontró una segunda oportunidad por la fascinación que generó ante una nueva mirada del público alejada de los circuitos tradicionales.

La película se centra en la figura de Donnie Darko, un adolescente con problemas de salud mental que comienza a experimentar visiones que resultan de lo más inquietantes. El punto de inflexión sucede cuando un hombre disfrazado de conejo llamado Frank le advierte que el mundo terminará en 28 días. A partir de esa premisa, el filme transita entre el drama adolescente, la sátira social y la ciencia ficción más abstracta.

Viajes en el tiempo y universos tangentes

Esa ambigüedad ha sido precisamente uno de los factores que le aseguraron un lugar especial en el cine de ciencia ficción. El tan ingenioso guion, que por momentos es difícil de seguir, mezcla referencias a la física cuántica, viajes en el tiempo y universos tangentes con una sensibilidad que retrata las inseguridades de la adolescencia en un entorno suburbano estadounidense.

Lo más interesante es que el filme es capaz de funcionar en dos niveles diferentes: como retrato íntimo de un joven en crisis y como propuesta filosófica que se cuestiona el sentido del destino. Este doble registro la ha convertido en una obra de culto popular, con innumerables opiniones que aún discuten su profundo significado.

Donnie Darko aborda temas universales que de una forma u otra nos han afectado a todos. La adolescencia, la búsqueda de identidad y el sentido de la vida son solo algunos elementos que se exploran de una manera tan interesante. Esta combinación de elementos cotidianos con sucesos extraordinarios hace que la película se sienta tan cercana como fascinante.

Como podrás intuir, Donnie Darko no es una película precisamente sencilla de seguir. Aun así, su mayor virtud es que tampoco pretende serlo. Esa característica narrativa fragmentada y su carga simbólica han desconcertado a críticos y espectadores por igual. Sin embargo, son esas características las que la convierten en una película insuperable dentro de la ciencia ficción contemporánea. Si estás interesado en verla, está disponible en Prime Video y Filmin.