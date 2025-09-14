Esta olvidada serie de ciencia ficción es la joya más extraña que nunca has visto

Si bien es cierto que la década de 1990 tuvo algunas interesantes series de ciencia ficción que resultaron ser de lo más extrañas, La Tribu entra en el podio de las más peculiares. Es evidente que la ciencia ficción es un género en constante evolución que se moldea conforme la tecnología avanza, pero los 90 fue la época que conectó directamente con internet.

Por otro lado, de todas las series de televisión que nos permiten comprender qué supuso este momento, La Tribu lo ilustra de una rara forma a través de su curiosa ambientación postapocalíptica. La trama se desarrolla en un mundo sin adultos, una propuesta arriesgada en la que adolescentes y niños se controlan entre sí.

Un mundo postapocalíptico sin adultos

Esta es una de las muchas series de los 90 que quedaron en el olvido tras ser eclipsadas por icónicas propuestas que se impregnaron en la cultura pop. Aunque La Tribu se convirtió en una de ellas, la serie fue considerada un clásico de culto de los 90 por su interpretación de la moda.

Además, es bastante probable que te hayas perdido esta subestimada serie de ciencia ficción o que ni siquiera conocieses su existencia. La Tribu está ambientada en una Nueva Zelanda de un futuro no muy lejano en el que una enfermedad exterminó a los adultos, dejando vivos solo a adolescentes que se encuentran a su suerte. El asunto se empieza a complicar a medida que los personajes forman diferentes tribus e intentan reconstruir un nuevo mundo.

Te puedo asegurar que fue un formato narrativo que se adelantó a su tiempo por diferentes razones. Entre muchas otras, la serie incluyó personajes con trastornos alimenticios, múltiples muertes y abordó tanto la depresión como la agresión sexual. No es inusual que series de televisión se centren en temas como estos en la actualidad, pero La Tribu lo hizo avanzando a un ritmo acelerado. De hecho, casi ocurrían de manera simultánea.

La Tribu puede entenderse como una especie de cápsula del tiempo que nos lleva a esa época. En caso de que se hiciese un hipotético reinicio, tendría que cambiar la ambientación en la que se desarrolla y probablemente darle un tono menos exagerado. Dado que existen otras series postapocalípticas que consiguieron superar a La Tribu, lo mejor es dejarla como una producción atrevida que recordar.