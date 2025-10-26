Esta película plantea una de las preguntas más profundas de la ciencia ficción moderna y está en streaming

Dentro de la ciencia ficción hay películas que, sin necesidad de grandes efectos ni batallas espaciales, logran dejar una huella imborrable en quienes las ven. Producciones como Interstellar o La llegada demostraron que este género puede ser tan emocional como intelectual, tan humano como cósmico. Dentro de ese grupo selecto, hay una obra menos conocida que va aún más allá: un viaje entre la ciencia y la fe, entre lo empírico y lo inexplicable.

Esta invita a reflexionar sobre la existencia, el alma y la frontera entre la razón y la fe por partes iguales, y ha ido ganando el reconocimiento que merece con el paso de los años. Una cinta que combina sensibilidad, ciencia y misterio con una elegancia poco habitual en el género.

Orígenes: cuando la ciencia busca respuestas en el alma

Dirigida por Mike Cahill, Orígenes sigue a Ian Gray, un joven biólogo molecular fascinado por los ojos humanos y convencido de que todo lo que existe puede explicarse a través de la ciencia. Su vida cambia cuando conoce a Sofi, una mujer espiritual y enigmática que desafía todas sus convicciones. A partir de ese encuentro, su búsqueda científica se transforma en una investigación sobre la posibilidad de que haya algo más allá de lo que puede medirse o demostrarse.

La película combina el rigor de la ciencia con una atmósfera introspectiva y emocional. Su tono es reflexivo e invita a pensar al espectador, pero con un enfoque muy íntimo. En lugar de centrarse en lo futurista, Orígenes utiliza los avances científicos como punto de partida para una exploración del amor, la pérdida y la fe.

A través de su narrativa pausada y visualmente elegante, la película invita al espectador a mirar el mundo con otros ojos, literal y simbólicamente; cuestionando qué nos hace humanos y si realmente todo puede ser explicado por la razón.

Disponible para alquilar o comprar en Apple TV+, Orígenes es una joya moderna de la ciencia ficción que combina emoción y pensamiento, y que deja una huella duradera en quienes se dejan llevar por su misterio.