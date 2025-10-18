La serie de ciencia ficción más adictiva en streaming: sobrevivir se convierte en el juego definitivo

Desde su estreno, Alice in Borderland se ha consolidado como una de las apuestas de ciencia ficción más interesantes que se pueden encontrar en streaming. Basada en el popular manga de Haro Aso, la serie nos transporta a una Tokio desierta en la que los jugadores deben enfrentarse a una serie de retos que son ingeniosos. Asimismo, lo interesante no está solo en los desafíos que enfrentan, sino en cómo cada uno de ellos revela las capas más profundas del ser humano.

La historia tiene como protagonista a Arisu y un grupo de jóvenes que, tras un extraño fenómeno, se encuentran en una versión desierta de Tokio. Allí deben participar en una serie de juegos letales que ponen a prueba su inteligencia y capacidad de decisión. Cada juego es una combinación de estrategia y supervivencia, con consecuencias mortales para quienes fallan o se oponen a las normas.

La lucha por la supervivencia y un ritmo implacable

Además, Alice in Borderland destaca por un ritmo implacable que no da tregua. Su mayor virtud es su capacidad para mantener la tensión en cada episodio. Uno de los aspectos más interesantes son los propios juegos, que están muy bien traídos en esta adaptación que Netflix produjo.

No es una serie de la que poder esperar acción constante, sino que despierta un interés por la manera en que se desarrollan los juegos y cómo estos afectan a los personajes. Muchos plantean decisiones difíciles, lo que añade cierta profundidad a una trama que es entretenida.

En este sentido, cada episodio plantea nuevas reglas, tensiones y preguntas sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar para continuar con vida. Aunque los juegos son una parte esencial, lo que hace que la serie funcione narrativamente es cómo los personajes reaccionan a ellos. La manera en que se muestran estas relaciones y conflictos hace no solo nos preocupemos por quién ganará, sino por quién cambiará y cómo lo hará de cara al desarrollo de la historia.

Es inevitable que recuerde a El juego del calamar por razones obvias, pero creo que esta producción la supera. Los juegos son mucho más elaborados y existe esa sensación constante de querer saber qué es lo que está ocurriendo realmente. Aunque Alice in Borderland ha vuelto a la carga con una tercera temporada que no ha terminado de cuajar, la serie completa sí que merece una oportunidad. Si quieres descubrir más, solo tienes que ir a Netflix. Te lo prometo, no te vas a aburrir.