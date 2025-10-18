Para mí, el mejor reemplazo de 'Westworld': esta joya de ciencia ficción tiene un 100% en Rotten Tomatoes

Durante cuatro temporadas, Westworld demostró que la ciencia ficción aún no había tocado techo. La serie seguía un parque de atracciones nada convencional en el que los androides permitían a los visitantes vivir sus sueños más extraños. Sin importar lo inusual que fuera, podían adaptarse a cualquier clima o entorno y hacer que los visitantes sintieran que todo era real, incluso cuando no lo era.

Aunque la serie terminó su emisión en 2022, Better Than Us toca temáticas similares y es igual de atractiva. Además, cuenta con un impresionante 100% en Rotten Tomatoes. Ambientada en un futuro no muy lejano de 2029, Better Than Us se centra en una sociedad en la que los robots humanoides se encuentran plenamente integrados en la sociedad. Los puedes encontrar como empleados domésticos, personal de seguridad, conductores o incluso acompañantes.

Un retrato inquietante de un futuro muy cercano

Aunque la mayoría de estos trabajos parecen ser rudimentarios, Arisa es especial porque fue diseñada de forma diferente. Esto se debe a su capacidad para tener una profunda conexión emocional y su impresionante coeficiente intelectual. Estas características propias de seres humanos son las que finalmente acaban volviéndose en su contra. Después de todo, se convierte en el objetivo principal de personajes poderosos, como el ejecutivo Victor Toropov de CRONOS, la empresa que la importó a Rusia.

Aunque es cierto que la IA aún no se encuentra tan extendida como en Better Than Us, la serie plantea algunas preguntas que son más necesarias de responder que nunca. Al final, Better Than Us, junto con otras producciones como Westworld, Her o Ex Machina, se suman a las discusiones que analizan hasta qué punto los avances robóticos o la IA podrían o deberían ser parte de la sociedad.

En particular, la serie explora los peligros de desarrollar estas tecnologías de tal manera que androides como Arisa superen los límites de lo que fueron preprogramados para hacer. Entonces, saltarse los límites de su propio código podría ser una señal de que está adquiriendo consciencia propia. Better Than Us es imprescindible si te gusta la ciencia ficción, especialmente si seguiste Westworld y buscas una opción similar. Puedes encontrarla en Netflix. ¿Será nuestro 2029 igual?