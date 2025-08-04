Para mí, esta película supera a ‘Avatar’: una historia de ciencia ficción tan emocionante como sobrecogedora

Durante años, Avatar ha sido sinónimo de espectáculo visual. James Cameron logró con ella marcar un antes y un después en la ciencia ficción, tanto por su ambición técnica como por su mensaje antibélico y ecologista. Sin embargo, si algo se le puede achacar es una cierta simplicidad narrativa.

Ahí es donde otra producción reciente logra destacar aún más, con una historia que combina emoción, dilemas morales y un enfoque mucho más humano. La película de la que hablamos no solo comparte con Avatar el gusto por los paisajes impresionantes y los mundos futuros, sino que además plantea un conflicto tan profundamente actual como el enfrentamiento entre humanos y máquinas, pero con una sensibilidad poco común.

Resistencia, ciencia ficción bélica con alma

Resistencianos traslada a un futuro en el que la humanidad libra una guerra total contra una avanzada inteligencia artificial. En ese contexto se nos presenta a un exsoldado que recibe la misión de localizar y eliminar a una poderosa arma que, según se sospecha, podría acabar con toda la humanidad. Sin embargo, lo que encuentra cambia por completo su visión del conflicto.

La cinta apuesta por una combinación de acción y reflexión que recuerda a los mejores clásicos del género. El protagonista está claramente atrapado entre el deber y la conciencia, haciendo que la película sea mucho más que una historia de buenos contra malos. Resistencia es una exploración sobre el miedo al otro, el precio de la guerra y lo que realmente nos define como humanos.

Esta película está disponible para alquilar en Apple TV y se trata de una de las producciones de ciencia ficción más interesantes de los últimos años. Si te atraen las historias con dilemas morales, combates futuristas y una estética impactante, esta es una propuesta que no te querrás perder.