Esta sorprendente teoría explica por qué Spider-Man estuvo ausente en Thunderbolts* y tiene sentido

La historia de Spider-Man en el UCM ha recibido una nueva perspectiva en Thunderbolts*, pero puede que no vuelva a verse nunca más. Lo cierto es que el último estreno de Marvel Studios ha revolucionado el UCM de varias maneras posibles. La más importante fue la creación de los Nuevos Vengadores, que tuvo lugar en el impactante final de Thunderbolts*.

Justo después, la escena postcréditos consolidó la llegada de un nuevo equipo de Vengadores, con un salto temporal que muestra a los héroes con trajes. Sin embargo, antes de eso ocurrieron muchos eventos interesantes. Sentry fue uno de los personajes más destacados de la película, y la representación del Vacío fue impecable.

El misterio de la ausencia de Spider-Man

Asimismo, la película transcurre en Nueva York, pero muchos de los héroes que conocemos que aparecen normalmente en el UCM, como Spider-Man o Daredevil, nunca aparecieron. Por eso, Thunderbolts* sugirió que la historia de Spider-Man en el UCM simplemente tuvo un desarrollo oscuro, solo que ocurrió fuera de pantalla.

De un modo particular, Thunderbolts* es bastante diferente de la mayoría de las películas que forman parte de Marvel Studios. Las secuencias de acción son muy prácticas, lo que hace que todo parezca más real, así como el tono más oscuro que se aleja de la mayoría de producciones del UCM.

Una vez más, Spider-Man nunca llega a aparecer en Thunderbolts*. En este sentido, el Vacío proyecta una sombra enorme sobre la ciudad y transforma a innumerables ciudadanos en sombras sobre el pavimento. Sin embargo, puede que exista una buena explicación para la ausencia de Peter Parker. Spider-Man podría haber quedado atrapado en la sombra del Vacío, obligándolo a revivir sus momentos más oscuros una y otra vez.

La realidad es que el Spider-Man de Tom Holland tiene muchos traumas, por lo que podría haberse quedado atrapado presenciando la muerte de la tía May, la de Tony Stark o incluso cómo sus seres queridos lo olvidaron tras el final de No Way Home. Por eso, la ausencia del Spider-Man de Tom Holland en Thunderbolts* se explicaría fácilmente, ya que Peter Parker no pudo escapar del Vacío.

Peter Parker no habría podido encontrar una salida del Vacío como Bob Reynolds, y por lo tanto, Spider-Man estaría atrapado en Thunderbolts*. Lo cierto es que Bob contó con la ayuda de sus amigos para escapar del Vacío y poner fin a la pesadilla que se cernía sobre Nueva York. Eso daría sentido a por qué Spider-Man no podría haber escapado de lo que hubiese supuesto quedar atrapado en el Vacío.