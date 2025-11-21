Este es el mejor contenido del año en TikTok según la propia plataforma

TikTok ha celebrado un año más sus premios anuales, una cita en la que la plataforma reconoce el contenido más influyente, creativo y comentado de sus usuarios. Aunque con el paso del tiempo la aplicación ha diversificado enormemente sus categorías, este año tampoco ha habido presencia española entre los galardones principales, algo que ya empieza a ser habitual en unos premios donde predominan creadores anglosajones.

La estrella de la noche fue Max Klymenko, quien se llevó el título a Creator of the Year, el reconocimiento más alto que TikTok otorga a un creador dentro de su ecosistema. Esta categoría recompensa no solo la creatividad, sino también la capacidad de sostener una comunidad masiva y generar contenido relevante de forma constante.

Entre el trabajo del ucraniano-británico, hay un tipo de contenido que destaca por encima del resto y que ha sido el distinguido por todos como el gran motivo de haber recibido este reconocimiento.

Career Ladder, el mejor contenido del creador del año según TikTok

Klymenko se ha convertido en una referencia dentro de la plataforma gracias a Career Ladder, su serie de vídeos cortos donde intenta adivinar la profesión de personas que se encuentra en la calle subido a una escalera. Este contenido ha ayudado a explicar y dar visibilidad a todo tipo de profesiones, sectores laborales y conceptos del mundo profesional de forma simple y directa.

Su estilo pedagógico, rápido y accesible lo ha catapultado hasta casi 9 millones de seguidores, y muchos de sus vídeos superan los millones de visualizaciones con facilidad.

Para celebrar la distinción, el creador publicó un vídeo recopilando momentos de ediciones anteriores donde se quedó a las puertas, seguido de fragmentos de algunos de sus Career Ladder más virales.

Su publicación superó los 12 millones de reproducciones, con miles de comentarios felicitándole y celebrando un triunfo que muchos consideraban merecido y que demuestra que en esta plataforma hay espacio de sobra para contenido de calidad.