Este thriller de ciencia ficción infravalorado de Netflix con un 82% en Rotten Tomatoes merece tu atención

Estrenada en 2023, Cadáveres es una miniserie británica producida por Netflix que adapta la novela gráfica homónima que fue escrita por Si Spencer. A lo largo de tan solo ocho episodios, la serie apuesta por combinar el género policial con la ciencia ficción. El objetivo no es otro que el de construir una historia que se desarrolla en cuatro líneas temporales distintas. Lo más sorprendente es que todas están conectadas por un curioso misterio: el hallazgo del mismo cadáver en diferentes épocas de Londres.

La trama arranca en 1890, cuando un detective de la época victoriana encuentra el cuerpo sin vida de un hombre en un callejón. Décadas más tarde, en 1941, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, otro inspector descubre el mismo cadáver en idénticas circunstancias. En 2023, una agente de policía halla nuevamente el cuerpo, y en 2053, un investigador en una sociedad futura autoritaria se enfrenta al mismo caso.

Cuatro épocas distintas con un mismo crimen

Lo cierto es que ninguno de ellos conoce a los demás, pero sus historias terminan entrelazándose en un misterio temporal que abarca más de un siglo. Como es lógico, cada línea temporal está ambientada con cierta precisión histórica, lo que permite observar cómo la ciudad, la tecnología y las tradiciones cambian, mientras el crimen y la corrupción se mantienen como una constante en cada época.

Su mayor virtud es que aprovecha los recursos del thriller clásico, pero resulta especialmente interesante porque los combina con elementos de viajes en el tiempo, conspiraciones políticas y dilemas morales. Creada por Paul Tomalin, Cadáveres desarrolla una narrativa compleja que se siente ordenada. Además, la producción se apoya principalmente en las actuaciones del elenco principal para sostener la tensión y el sentido de conexión entre los distintos periodos.

En este sentido, cada detective aporta una mirada distinta sobre lo que significa la justicia y el poder,. Es esto lo que permite que la serie funcione tan bien como una investigación policial, mientras expone la repetición de los errores humanos. Con una valoración del 82% en Rotten Tomatoes, Cadáveres fue bien recibida por la crítica por su enfoque narrativo y su ambición conceptual. Es una serie de misterio bien estructurada y un ejemplo de cómo Netflix todavía puede ofrecer propuestas originales en la ciencia ficción.