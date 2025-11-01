Turisme refuerza presencia en la WTM de Londres con más espacio y su campaña promocional

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, reforzará este año su presencia en la World Travel Market (WTM) 2025 de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre, con más espacio expositivo y una nueva campaña promocional adaptada al público británico.

La campaña se complementará con inserciones en prensa y publicidad exterior en puntos estratégicos como Paddington Station y Leicester Square, según ha informado la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Turisme Comunitat Valenciana contará con un estand propio de 397 metros cuadrados (70 metros más que en 2024), y destina 970.000 euros a su participación en la feria para fortalecer su posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico.

En el espacio de la Generalitat participan más de 30 destinos y empresas de la Comunitat, en concreto asisten 25 coexpositores, entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana.

Además, estarán representadas las siete marcas turísticas de la Comunitat, con la asistencia de Turismo de Castellón, Visit Valencia, Valencia Turisme, Visit Benidorm, Costa Blanca, Alicante y Elche.

Se mantendrán más de 20 reuniones con agencias, touroperadores, asociaciones y líneas aéreas como Jet2, Easyjet, Lufthansa City Center, Explore, Voyages Jules Verne o la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), entre otras.

Se ha organizado para el martes 4 un desayuno con prensa británica y española para presentar los principales datos de la evolución del mercado turístico hacia la Comunitat, y en especial del turismo británico, así como las principales novedades de la oferta turística del destino.

El miércoles 5 se celebrará en Londres una presentación a agentes y operadores británicos promocionando la Comunitat Valenciana como destino gastronómico; un acto que incluirá una degustación gastronómica; y el jueves 6 presentará la nueva campaña de publicidad, su versión inglesa y su plan de lanzamiento en medios.

El turismo británico representa casi el 25 % del turismo internacional en la Comunitat Valenciana, con unos 3 millones de visitantes anuales. En 2024 creció un 10,8 % y en 2025 sigue la tendencia alcista, con un incremento del 2,8 % hasta septiembre, con la llegada de cerca de 2,39 millones de turistas británicos en los primeros nueve meses del año.

Respecto al gasto turístico, los turistas procedentes del Reino Unido han realizado en la Comunitat Valenciana un desembolso hasta septiembre de 2.590 millones de euros, un 3,9 % menos que en el mismo periodo del 2024.

Los británicos, pese a la presión inflacionista del país, siguen viendo las vacaciones como una prioridad de consumo y el 46 % planea hacer más viajes en 2026, siendo España su destino internacional favorito, según la Conselleria.