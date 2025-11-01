Netflix resucita 'Victorious' con 'Hollywood Arts' y un inesperado cambio de protagonista

La nostalgia sigue siendo una fuerza motriz en el mundo del streaming y, si en 2021 Paramount+ rescataba 'iCarly' para hacer una secuela de la serie que acompañó a toda una generación de adolescentes durante la primera década de los 2.000, Netflix ha tomado nota y hará lo mismo con otra de las ficciones que marcaron una época como es 'Victorious'.

La serie original, creada por Dan Schneider, se emitió en Nickelodeon entre 2010 y 2013 y lanzó al estrellato a figuras como Victoria Justice (Tori Vega) y Ariana Grande (Cat Valentine), atrayendo a una inmensa base de seguidores. Ahora, una década después de su final, la plataforma de streaming, según ha revelado el medio estadounidense 'Variety', ha encargado la producción de 26 episodios que se estrenarán el próximo año bajo el título 'Hollywood Arts', el nombre ficticio del instituto donde la protagonista descubre su creatividad interior.

Pero esta vez el protagonismo pasará a su hermana, Trina Vega, que volverá a ser interpretada por Daniella Monet. La actriz retomará su papel más de una década después, además de sumarse a la producción de la ficción que comenzará su rodaje en Vancouver en las próximas semanas. Junto a ella compartirán pantalla los actores Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm, mientras que Yvette Nicole Brown participará como estrella invitada.

"Volver a interpretar a Trina junto a un elenco tan dinámico y talentoso es algo que me llena de suerte y gratitud", ha explicado la intérprete, añadiendo que la serie fue, "en muchos sentidos, una experiencia que nos cambió la vida a todos, nuestro elenco está unido para siempre por ella".

"Pensar que tengo la oportunidad de crear algo similar es una sensación indescriptible. Como actriz, productora y madre, estoy ansiosa por crear algo que podamos compartir con el mundo con orgullo", ha asegurado.

Tal y como se desprende de la sinopsis oficial, los nuevos capítulos seguirán la historia de Trina Vega, actriz en apuros que regresa a su antigua escuela secundaria, Hollywood Arts, como maestra sustituta sin cualificaciones.

Tras su vuelta, rápidamente se encuentra chocando e inspirando inesperadamente a una nueva generación de estudiantes ambiciosos y talentosos mientras aprenden a encontrar su verdadero camino en la escuela de artes escénicas más elitista de Hollywood.