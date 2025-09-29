Una estrella de 'Daredevil: Born Again' niega los rumores sobre Foggy Nelson en el UCM

Un actor que forma parte del reparto de Daredevil: Born Again ha desmentido oficialmente un importante rumor de Marvel Studios en la Comic Con de Los Ángeles. Elden Henson, quien interpreta a Foggy tanto en la serie de Netflix como en la nueva apuesta de Disney+, reveló que no regresará en la segunda temporada.

Lo cierto es que el incidente con Foggy pilló por sorpresa a la mayoría, pero eran varios los espectadores que aseguraban que había muchos más detrás de la muerte de Foggy de lo que parecía. Sin embargo, las palabras de Elden Henson rompieron el corazón de la mayoría de los seguidores de Daredevil. "Lamento ser el portador de malas noticias, pero simplemente no va a suceder", comentó el actor.

El hermetismo de Marvel Studios

La respuesta del público tras anunciar que el personaje no regresaría fue de pura tristeza y decepción, ya que había muchas teorías que sugierían su regreso. Foggy fue un personaje muy querido tanto en los cómics como en la serie de Netflix. Sin embargo, cuando Disney reinició Daredevil: Born Again, lo mataron incluso antes de que la serie pudiera despegar.

El personaje recibió un disparo de Bullseye al comienzo del primer episodio, lo que agravó aún más su muerte. Esto supuso un punto de inflexión importante, ya que ese evento marcó la trama y la motivación que movía a Matt Murdock como héroe. La escena impactó e incluso enfureció a algunos espectadores. Aun así, cuando empezaron a circular rumores sobre el regreso de Foggy, la situación pareció calmarse.

La respuesta tan tajante de Elden Henson confirma que todas estas afirmaciones sobre el regreso de Foggy para la segunda temporada eran falsas. Dicho esto, puede que no todo esté perdido. Dado que una de las características que definen la estrategia de Marvel Studios es su hermetismo, puede que todo eso sea un plan para ocultar una realidad poco probable: Foggy sí que podría volver.

Es posible que Elden Henson diga la verdad y Foggy no aparezca en la próxima temporada de la serie. Pese a ello, no sería la primera vez que Marvel Studios y Disney intenten engañar a los espectadores. Si bien no existe una fecha de lanzamiento oficial para la segunda temporada, se espera que Daredevil: Born Again se estrene en Disney+ en 2026.