Marvel Studios renueva el papel de Chris Hemsworth como Thor en el UCM

Thor ha sido interpretado por un nuevo actor en la última serie de Marvel Studios. Esto se debe a que, sorprendentemente, Chris Hemsworth no ha regresado para prestar su voz al Dios del Trueno. En cuanto a las mejores películas de la franquicia, el actor ha participado activamente en bastantes. Este actor es el que ostenta el récord de películas en solitario en la franquicia con cuatro entregas.

Pese a ello, pronto será igualado por la versión de Spider-Man que interpreta Tom Holland. La verdad es que Chris Hemsworth ha interpretado a Thor en varios proyectos de acción real, conocido principalmente por su relevancia en la Saga del Infinito. El actor pronto regresará en al menos una próxima película del UCM, siendo la primera estrella veterana anunciada para el elenco de Vengadores: Doomsday.

Greg Furman es el actor que sustituye a Chris Hemsworth

Sin embargo, Thor será interpretado por otro actor en la nueva serie del UCM, rompiendo así con el patrón de la franquicia. Cabe destacar que Chris Hemsworth no apareció en ninguna de las películas de Marvel Studios más recientes. Sin embargo, el personaje sí que ocupa un papel importante en la serie de Marvel Zombies. Lo más importante a destacar es que Chris Hemsworth no regresa para prestar su voz a Thor en la serie de animación de Disney+.

En cambio, en Marvel Zombies, Greg Furman es quien asume el papel del Dios del Trueno, poniéndose en la tesitura de convertirse en Thor por primera vez. Este actor es conocido por su trabajo en The Goldbergs y Call of Duty: Black Ops 6. Además, esta variante de Thor es similar a la que se vio en Vengadores: Infinity War. Eso sí, el personaje lucha contra la versión zombi de Thanos y termina gravemente herido, con la mitad de su cuerpo dañado permanentemente.

Marvel Studios todavía no ha explicado por qué Chris Hemsworth no volvió a interpretar a Thor en Marvel Zombies. Lo cierto es que el medio no es el problema, ya que no es extraño que muchos actores de Marvel vuelven a dar voz a sus personajes, y Chris Hemsworth no es un desconocido en Marvel Animation. Después de todo, prestó su voz a Thor en varios episodios de la serie What If...?, la serie en la que cualquier cosa es posible. La principal causa que se baraja es que Chris Hemsworth podría haber tenido problemas de agenda.