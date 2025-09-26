Final Fantasy VII Remake Parte 3 tiene grandes noticias para los jugadores

La saga Final Fantasy VII Remake se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos de Square Enix en los últimos años, reviviendo un clásico del JRPG con una narrativa expandida y un apartado técnico de primer nivel. Tras el lanzamiento de Remake y Rebirth, los jugadores esperan con ansias el cierre de esta trilogía que promete darle un desenlace a la altura a la historia de Cloud, Aerith y compañía.

En este contexto, el director de la saga, Naoki Hamaguchi, ha compartido novedades que aportan más claridad sobre el desarrollo de la tercera parte. Sus palabras no solo confirman que el equipo ya tiene una visión concreta de hacia dónde se dirige esta entrega, sino que también refuerzan la idea de que será el capítulo más decisivo de todos.

El concepto clave de la tercera parte ya está definido

Hamaguchi reveló que el “keyword” que guiará la jugabilidad y la narrativa de Final Fantasy VII Remake Parte 3ya está decidido. Aunque no desveló cuál es, recordó que las dos entregas anteriores se estructuraron en torno a los conceptos de reunion (reencuentro) y bonds (lazos), lo que da a entender que la tercera parte también tendrá una idea central que marcará el tono del desenlace. Según el director, esta nueva filosofía ya se refleja en las versiones jugables internas que maneja el equipo de desarrollo.

El creativo también confirmó que la tercera entrega será el clímax de la trilogía, descrito como “un gran cierre” para esta reinterpretación de la obra original. La historia retomará los sucesos justo después de Rebirth, con especial protagonismo para lo ocurrido en la mítica Capital Olvidada, un escenario clave dentro de la narrativa.

En paralelo, Square Enix ha ratificado que toda la trilogía llegará también a Nintendo Switch 2 y Xbox Series X/S, comenzando con el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake en enero de 2026. Lo que aún no está claro es si la tercera parte mantendrá una exclusividad temporal en PlayStation o si se estrenará de forma multiplataforma desde el primer día. Lo que sí parece seguro es que los amantes de la franquicia no tendrán que esperar demasiado para recibir nuevas noticias, ya que Hamaguchi adelantó que los próximos anuncios llegarán más pronto de lo que se piensa.