George R. R. Martin confirma que se están desarrollando varias secuelas de 'Juego de Tronos'

A medida que la franquicia continúa expandiéndose, el conocido escritor George R.R. Martin habría confirmado que se están desarrollando varias secuelas de Juego de Tronos. Tras el final de la serie troncal en 2019, HBO Max ha estado preocupada en producir dos series derivadas que pretenden cogerle el testigo a su reconocida predecesora: La Casa del Dragón y El Caballero de los Siete Reinos.

Pues bien, además de las precuelas y spin-offs ya conocidos, también parece que existen "una o dos secuelas" en desarrollo. Sin embargo, el autor de fantasía no dio ninguna indicación sobre qué personajes seguirían en los posibles proyectos que estarían ligados a Juego de Tronos.

HBO pretende ampliar 'Juego de Tronos' más allá de 2028

Estas fueron sus palabras al respecto:

Existen otros proyectos derivados de Juego de Tronos en desarrollo. La mayoría son precuelas, y existen varias que están en producción: quizá cinco o seis series. No las desarrollo solo, trabajo en ellas con otras personas. Y sí, hay una o dos secuelas en camino. George R. R. Martin, sobre los planes a futuro de 'Juego de Tronos'

No está claro si las secuelas en desarrollo serán series de televisión o películas, aunque desde el final de la serie original han circulado rumores de ambas opciones a lo largo de estos años. En el pasado, Kit Harington colaboró con HBO para desarrollar una posible serie secuela centrada en Jon Snow, quien se adentró más allá del Muro con el Pueblo Libre en los momentos finales de Juego de Tronos. Sin embargo, se anunció la cancelación del spin-off de Jon Snow.

Por supuesto, el hecho de que varias secuelas estén en desarrollo también abre la puerta a una serie de Juego de Tronos centrada en un personaje o grupo completamente nuevos de este mundo. Dado que George R. R. Martin aún no ha publicado las novelas que completan la saga de Canción de Hielo y Fuego, los libros tampoco ofrecen ninguna pista sobre posibles tramas para adaptaciones televisivas o cinematográficas.

Con la renovación de ambas series que continúan la franquicia de Juego de Tronos, HBO ya cuenta con una amplia selección de historias que llegarán a la televisión por lo menos hasta 2028. Sin embargo, con tantas precuelas en desarrollo y una trama centrada en la Casa Targaryen, aún parece existir espacio para historias más originales que expandan la franquicia a lo largo de los años que están por venir.